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आरा जीरोमाइल के पास जर्जर सड़क से रोज लग रहा भीषण जाम, घंटों फंस रहे हजारों छोटे-बड़े वाहन

Jul 29, 2026 12:43 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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29 जुलाई, बुधवार, आरा: बिहार के आरा शहर में जीरोमाइल के पास जर्जर सड़क के कारण रोज भीषण जाम लग रहा है। मोड़ के आसपास हजारों छोटे-बड़े वाहन घंटों तक फंस रहे हैं, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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