भोजपुर में उत्पाद पुलिस भर्ती परीक्षा के बाद आरा रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़, रेल प्रशासन अलर्ट
17 जून, बुधवार, आरा (भोजपुर): उत्पाद पुलिस भर्ती परीक्षा समाप्त होने के बाद आरा रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ के कारण दैनिक यात्रियों और अभ्यर्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेल प्रशासन व्यवस्था संभालने में जुटा रहा।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Re-NEET से पहले Telegram Ban, Rahul Gandhi मोदी सरकार पर क्यों भड़के? Kota Congress RallyJun 17, 2026 08:53 pm IST
Kaimur News: कैमूर के चैनपुर में कोचिंग से लौट रहे 11 वर्षीय छात्र की गला दबाकर हत्या, साथी छात्र से पुलिस पूछताछJun 17, 2026 08:42 pm IST
Bhabua News: भभुआ में राजद का धरना, बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर NDA सरकार पर हमलाJun 17, 2026 08:37 pm IST
Buxar News: बक्सर स्टेशन रोड पर राजद का धरना, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर NDA सरकार पर निशानाJun 17, 2026 08:26 pm IST