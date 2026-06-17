Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

भोजपुर में उत्पाद पुलिस भर्ती परीक्षा के बाद आरा रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़, रेल प्रशासन अलर्ट

Jun 17, 2026 08:59 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

17 जून, बुधवार, आरा (भोजपुर): उत्पाद पुलिस भर्ती परीक्षा समाप्त होने के बाद आरा रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ के कारण दैनिक यात्रियों और अभ्यर्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेल प्रशासन व्यवस्था संभालने में जुटा रहा।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Hyper Local Videos

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजबिहार वीडियो न्यूजभोजपुर में उत्पाद पुलिस भर्ती परीक्षा के बाद आरा रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़, रेल प्रशासन अलर्ट