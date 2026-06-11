Ara News: आरा शहर के बहिरो लख क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान, प्रशासन ने सार्वजनिक भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त
आरा: शहर के बहिरो लख क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अभियान के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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