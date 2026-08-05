दिनारा के जोगिया गांव में 60 वर्षीय व्यक्ति को गोली मारी, पुलिस ने शुरू की जांच
5 बुधवार, अगस्त: सासाराम के दिनारा थाना क्षेत्र के जोगिया गांव में 60 वर्षीय चनेश्वर चौधरी को गोली मारे जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद अजीत तिवारी उन्हें अपने साथ लेकर फरार हो गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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