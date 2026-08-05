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दिनारा के जोगिया गांव में 60 वर्षीय व्यक्ति को गोली मारी, पुलिस ने शुरू की जांच

Aug 05, 2026 01:59 pm ISTAditi Mewatiलाइव हिन्दुस्तान
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5 बुधवार, अगस्त: सासाराम के दिनारा थाना क्षेत्र के जोगिया गांव में 60 वर्षीय चनेश्वर चौधरी को गोली मारे जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद अजीत तिवारी उन्हें अपने साथ लेकर फरार हो गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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