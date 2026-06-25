गोपालगंज के थावे में मुर्गी फार्म पर छापा, 2006 लीटर विदेशी शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

25 जून, गुरुवार, गोपालगंज: उत्पाद विभाग ने थावे थाना क्षेत्र के धतीवना चंवर स्थित एक मुर्गी फार्म में छापेमारी कर 2006 लीटर विदेशी शराब बरामद की। करीब 30 लाख रुपये मूल्य की शराब के साथ पूर्व मुखिया के पुत्र समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच जारी है।

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