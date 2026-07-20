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बेगूसराय हेड पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल के बाद मचा हड़कंप

Jul 20, 2026 04:57 pm ISTAditi Mewatiलाइव हिन्दुस्तान
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20 जुलाई, सोमवार: बेगूसराय हेड पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने भवन खाली कराया और बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वाड के साथ जांच शुरू की। ई-मेल की भी जांच की जा रही है।

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