Bankipur By Election: Prashant Kishor की जीत पक्की, जश्न में डूबे कार्यकर्ता | Niraj Sinha

बांका जिला परिषद कार्यालय में निगरानी की छापेमारी, ₹1.26 लाख रिश्वत लेते दो कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तारAug 03, 2026 03:41 pm IST
मुंगेर: सावन की पहली सोमवारी पर कांवरिया पथ शिवभक्तों से गुलजार, बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़े श्रद्धालुAug 03, 2026 03:27 pm IST
सुपौल: श्रावणी यात्रा से लौट रहे कांवरियों की दो बाइकों में आमने-सामने टक्कर, 6 युवक घायल, 5 रेफरAug 03, 2026 03:18 pm IST
गोरखनाथ धाम में श्रावणी मेले का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ, जलाभिषेक को पहुंचे श्रद्धालु, सुरक्षा के कड़े इंतजामAug 03, 2026 03:02 pm IST