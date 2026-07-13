असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुलडोजर चलाकर ₹472.51 करोड़ की जब्त ड्रग्स नष्ट की, देखें वीडियो

13 जुलाई, सोमवार, नलबाड़ी (असम): मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दौलाशाल स्थित 14वीं असम पुलिस बटालियन परिसर में बुलडोजर चलाकर ₹472.51 करोड़ मूल्य की जब्त ड्रग्स नष्ट की। राज्यभर में जिला स्तर पर भी इसी तरह के ड्रग्स डिस्पोजल अभियान चलाए जाएंगे।

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