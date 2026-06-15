Alwar News: अलवर के मालाखेड़ा में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग, खेत जोतने पहुंचे युवक के पैर में लगी गोली, जयपुर रेफर
15 जून, सोमवार: राजस्थान के अलवर जिले के मालाखेड़ा क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। खेत में जुताई करने पहुंचे युवक के पैर में गोली लग गई। घायल को अलवर से जयपुर रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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