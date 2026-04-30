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Alwar के भिवाड़ी में गैस रिसाव से सिलेंडर ब्लास्ट, एक ही परिवार के 7 सदस्य गंभीर रूप से झुलसे, कई की हालत नाजुक

Apr 30, 2026 12:07 pm ISTRahul Kumarलाइव हिन्दुस्तान
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अलवर के भिवाड़ी क्षेत्र के सांथलका गांव में गैस रिसाव के कारण सिलेंडर फटने से भीषण हादसा हो गया। एक ही परिवार के 7 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें कुछ की हालत नाजुक है। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुटे हैं।

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