Alwar के भिवाड़ी में गैस रिसाव से सिलेंडर ब्लास्ट, एक ही परिवार के 7 सदस्य गंभीर रूप से झुलसे, कई की हालत नाजुक

अलवर के भिवाड़ी क्षेत्र के सांथलका गांव में गैस रिसाव के कारण सिलेंडर फटने से भीषण हादसा हो गया। एक ही परिवार के 7 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें कुछ की हालत नाजुक है। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुटे हैं।

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