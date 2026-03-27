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Azam Khan के परिवार से मिले Ajay Rai, योगी सरकार पर भड़के | Rampur | Congress | Tazeen Fatima

Mar 27, 2026 09:25 am ISTPrity Nagpalलाइव हिन्दुस्तान
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यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने रामपुर में जेल में बंद आजम खान के परिवार से मुलाकात की. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उनका उत्पीड़न और उन्हें कमजोर कर रही है

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