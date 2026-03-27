Azam Khan के परिवार से मिले Ajay Rai, योगी सरकार पर भड़के | Rampur | Congress | Tazeen Fatima

यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने रामपुर में जेल में बंद आजम खान के परिवार से मुलाकात की. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उनका उत्पीड़न और उन्हें कमजोर कर रही है

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