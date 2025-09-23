यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकाने वाले गैंग का पता लगाएगी META, 5 करोड़ की रंगदारी का मामला
फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकी देने वाले गैंग का पता अब मेटा लगाएगी। पुलिस ने मेटा कंपनी से मदद मांगी है। सौरभ जोशी ने हाल ही में शिकायत की थी कि बदमाशों ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी है। पैसे न देने पर गोली मारने की धमकी दी है।
नामी यूट्यूबर सौरभ जोशी से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस अब साइबर सेल के साथ Meta की मदद लेगी। इसके लिए पुलिस ने Meta और साइबर सेल को पत्र भेजकर ई-मेल में मिली धमकी के सबूत एकत्र करने का अनुरोध किया है। सौरभ जोशी को हाल ही में ई-मेल के जरिए 5 करोड़ की रंगदारी की धमकी मिली थी।
आरोपी ने खुद को भाऊ गैंग का मेंबर बताया और पैसे न देने पर गोली मारने की धमकी दी। सौरभ जोशी ने खुद की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगी है।
हल्द्वानी के रहने वाले सौरभ जोशी ने पुलिस को तहरीर दी थी कि 15 सितंबर को उन्हें एक धमकी भरा ई-मेल मिला। कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि मामले की जांच के लिए सौरभ जोशी से पूछताछ की जा चुकी है और पुलिस ने इससे जुड़े सभी साक्ष्य जुटा लिए हैं। यू-ट्यूबर की जी-वेगन कार पर फायरिंग की बात भी लिखी है।
अब ई-मेल के डिजिटल ट्रेल और मैसेज के स्रोत का पता लगाने के लिए Meta कंपनी से तकनीकी सहयोग मांगा गया है। साइबर सेल और Meta की मदद से पुलिस इस धमकी भरे संदेश के पीछे छिपे गैंग और संदिग्धों की पहचान करने में जुटी है।
