कौन हैं सौरभ जोशी, जिनके यूट्यूब वीडियो के लाखों दीवाने; लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर भी मिल चुकी धमकी

YouTuber Sourav Joshi: आठ साल में फर्श से अर्श तक पहुंचे यूट्यूबर सौरभ जोशी को पिछले साल भी धमकी मिली थी। उनके फैन ने बिश्नोई गैंग बनकर पैसे के लालच में उनसे पैसों की डिमांड की थी।

YouTuber Sourav Joshi: देश के नामी यू-ट्यूबर व व्लागर में शामिल उत्तराखंड के हल्द्वानी निवासी सौरभ जोशी को जान से मारने की धमकी मिली है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता, मेहनत से मिली कामयाबी और संपत्ति के चलते वह बदमाशों की नजर में चढ़ गए हैं। दस महीने के भीतर दूसरी धमकी से उनके परिवार में भय का माहौल है। भाऊ गैंग के नाम पर खुद को दिल्ली का छोटा डॉन बताकर बदमाश ने उनसे 5 करोड़ की रंगदारी मांगी है। यह पहली बार नहीं है, पिछले साल उन्हें लॉरेंश बिश्नोई के नाम पर जान से मारने की धमकी मिली थी।

आठ साल में फर्श से अर्श का सफर एक सामान्य परिवार से निकले मूलरूप से अल्मोड़ा व हाल हल्द्वानी निवासी सौरभ जोशी ने 2017 में पहली बार आर्ट संबंधी वीडियो यू-ट्यूब पर पोस्ट किया था। कोविड के दौरान व्लॉगिंग की सधी शुरूआत से सौरभ ने इन आठ सालों में फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। करोड़ों लोगों की फॉलोशिप से उनकी नेटवर्थ भी अच्छी खासी है। पर उनकी बढ़ती लोकप्रियता कुछ लोगों को अखरने लगी है।

फैन ने बिश्नोई गैंग बनकर दी धमकी यह पहली बार नहीं है जब सौरभ जोशी को धमकी मिली हो। नवंबर 2024 में बदायूं के रहने वाले उनके ही एक फैन अरुण कुमार ने कॉलोनी में जाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी भरा पत्र डाला था। हालांकि पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को दबोच लिया था। जांच में सामने आया कि आरोपी का बिश्नोई गैंग से कोई लेना-देना नहीं था।

लग्जरी कारों का शौक सौरभ अपने परिवार को हमेशा साथ रखा। चाचा के परिवार के साथ वह संयुक्त फैमिली में रहते हैं। उनके पास आज पोर्श जैसी महंगी कार है, जिसकी कीमत एक करोड़ है। इसके अलावा उनके पास हमर, फॉर्च्यूनर, थार, इनोवा कार समेत महंगी बाइकें हैं। अपने दोस्त की सलाह पर उन्होंने व्लॉगिंग की शुरुआत की थी। उनके घर में पिता हरीश जोशी, मां हेमा, भाई साहिल, चाचा गिरीश जोशी, चाची रीमा, चचेरे भाई पीयूष और कुनाली के अलावा दादा-दादी हैं।

विवादों में भी घिरे रहे यू-ट्यूबर सौरभ जोशी का विवादों से भी नाता रहा है। 13 दिसंबर 2022 को उनके एक बयान ने लोगों में गुस्सा भर दिया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि आज हल्द्वानी ही नहीं पूरे उत्तराखंड को लोग उनकी वजह से जानते हैं। लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया था। बाद में उन्होंने वीडियो जारी कर माफी मांगी थी। सौरभ की पढ़ाई हिसार, हरियाणा से हुई है। स्नातक भी उन्होंने यहां बैचलर ऑफ आर्ट से किया।