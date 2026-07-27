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PM मोदी के वीडियो पर कमेंट से फिर चर्चा में यूट्यूबर सौरभ जोशी, पहले E20 पर मचाया बवाल

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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ई20 पेट्रोल पर वीडियो बनाकर खराब माइलेज वाले दावों पर माफी मांग चुके फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने पीएम मोदी के सेल्फी वीडियो पर कमेंट किया है।

YouTuber Sourav Joshi Comment on PM Modi selfie Video
PM मोदी के वीडियो पर सौरभ जोशी का कमेंट

नरेंद्र मोदी सरकार प्रश्नपत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाले एक विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पेश करने की तैयारी में है। कुछ दिन पहले जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सेल्फी वीडियो बनाया था। इस वीडियो पर कमेंट के बाद उत्तराखंड के चर्चित यूट्यूबर सौरभ जोशी एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में सौरभ जोशी ने E20 पेट्रोल पर वीडियो डालकर अपनी मर्सिडीज के खराब माइलेज का दावा किया था। चौतरफा आलोचना और कार कंपनी की ओर से जारी किए बयान के बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी।

हल्द्वानी के चर्चित व्लॉगर सौरव जोशी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस बार उनके किसी नए व्लॉग या वीडियो की नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम पर किए गए एक कमेंट की खूब चर्चा हो रही है।

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पीएम मोदी के वीडियो पर कमेंट किया

कमेंट वायरल होने के बाद सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इसके स्क्रीनशॉट तेजी से साझा किए जा रहे हैं। बीते दिनों दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने देश में चर्चा का विषय बने नीट परीक्षा पेपर लीक और उससे जुड़े छात्र आंदोलनों सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी।

इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सौरभ जोशी ने लिखा, ¨अब से डेली व्लॉग भी आएंगे क्या मोदी जी? सोशल मीडिया पर यह कमेंट देखते ही देखते वायरल हो गया। इंस्टाग्राम पर इसे 55 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं, जबकि हजारों यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई सोशल मीडिया पेजों और यूजर्स ने कमेंट का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए इसे हल्के-फुल्के अंदाज का मजाकिया कमेंट बताया।

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पेपर लीक पर सरकार के प्रण

सोमवार को मोदी सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर एक विधेयक लाने जा रही है। इसमें संगठित अपराधों के लिए कम से कम सात साल के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होंगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोपपत्र दाखिल किए जाने के तीन महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी।

नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जंतर मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन और फिर शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार यह विधेयक पेश करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाने की घोषणा भी की है।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


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