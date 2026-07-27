PM मोदी के वीडियो पर कमेंट से फिर चर्चा में यूट्यूबर सौरभ जोशी, पहले E20 पर मचाया बवाल
ई20 पेट्रोल पर वीडियो बनाकर खराब माइलेज वाले दावों पर माफी मांग चुके फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने पीएम मोदी के सेल्फी वीडियो पर कमेंट किया है।
नरेंद्र मोदी सरकार प्रश्नपत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाले एक विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पेश करने की तैयारी में है। कुछ दिन पहले जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सेल्फी वीडियो बनाया था। इस वीडियो पर कमेंट के बाद उत्तराखंड के चर्चित यूट्यूबर सौरभ जोशी एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में सौरभ जोशी ने E20 पेट्रोल पर वीडियो डालकर अपनी मर्सिडीज के खराब माइलेज का दावा किया था। चौतरफा आलोचना और कार कंपनी की ओर से जारी किए बयान के बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी।
हल्द्वानी के चर्चित व्लॉगर सौरव जोशी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस बार उनके किसी नए व्लॉग या वीडियो की नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम पर किए गए एक कमेंट की खूब चर्चा हो रही है।
पीएम मोदी के वीडियो पर कमेंट किया
कमेंट वायरल होने के बाद सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इसके स्क्रीनशॉट तेजी से साझा किए जा रहे हैं। बीते दिनों दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने देश में चर्चा का विषय बने नीट परीक्षा पेपर लीक और उससे जुड़े छात्र आंदोलनों सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी।
इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सौरभ जोशी ने लिखा, ¨अब से डेली व्लॉग भी आएंगे क्या मोदी जी? सोशल मीडिया पर यह कमेंट देखते ही देखते वायरल हो गया। इंस्टाग्राम पर इसे 55 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं, जबकि हजारों यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई सोशल मीडिया पेजों और यूजर्स ने कमेंट का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए इसे हल्के-फुल्के अंदाज का मजाकिया कमेंट बताया।
पेपर लीक पर सरकार के प्रण
सोमवार को मोदी सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर एक विधेयक लाने जा रही है। इसमें संगठित अपराधों के लिए कम से कम सात साल के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होंगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोपपत्र दाखिल किए जाने के तीन महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी।
नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जंतर मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन और फिर शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार यह विधेयक पेश करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाने की घोषणा भी की है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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