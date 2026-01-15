उत्तराखंड में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या, नहर किनारे मिली खून से लथपथ लाश

संक्षेप: इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, वहीं मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना उत्तराखंड के रामनगर की है।

उत्तराखंड के रामनगर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां गुरुवार सुबह एक युवक की अज्ञात लोगों द्वारा पत्थर से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, वहीं मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

नहर किनारे मिली खून से लथपथ लाश आज सुबह रामनगर के मोहल्ला गूलरघट्टी के पास भगवान दास की चक्की के पीछे, सिंचाई नहर के किनारे एक युवक का खून से लथपथ शव पड़े होने की सूचना स्थानीय लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही रामनगर कोतवाल सुशील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए। जांच के दौरान मृतक की पहचान समीर उर्फ लक्की (18 वर्ष), निवासी आदर्श नगर कॉलोनी, रामनगर के रूप में हुई।

घर से निकला फिर लौटा ही नहीं घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक के बड़े भाई इमरान ने बताया कि समीर बुधवार शाम करीब सात बजे घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। आज सुबह समीर का शव नहर किनारे लहूलुहान हालत में मिलने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।