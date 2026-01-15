Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Youth stoned to death in Uttarakhand's Ramnagar
उत्तराखंड में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या, नहर किनारे मिली खून से लथपथ लाश

उत्तराखंड में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या, नहर किनारे मिली खून से लथपथ लाश

संक्षेप:

इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, वहीं मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना उत्तराखंड के रामनगर की है।

Jan 15, 2026 02:30 pm ISTRatan Gupta वार्ता, रामनगर
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के रामनगर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां गुरुवार सुबह एक युवक की अज्ञात लोगों द्वारा पत्थर से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, वहीं मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नहर किनारे मिली खून से लथपथ लाश

आज सुबह रामनगर के मोहल्ला गूलरघट्टी के पास भगवान दास की चक्की के पीछे, सिंचाई नहर के किनारे एक युवक का खून से लथपथ शव पड़े होने की सूचना स्थानीय लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही रामनगर कोतवाल सुशील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए। जांच के दौरान मृतक की पहचान समीर उर्फ लक्की (18 वर्ष), निवासी आदर्श नगर कॉलोनी, रामनगर के रूप में हुई।

घर से निकला फिर लौटा ही नहीं

घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक के बड़े भाई इमरान ने बताया कि समीर बुधवार शाम करीब सात बजे घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। आज सुबह समीर का शव नहर किनारे लहूलुहान हालत में मिलने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

अज्ञात लोगों पर हत्या का शक, जांच जारी

इमरान ने आरोप लगाया कि उसके भाई की अज्ञात लोगों ने बेरहमी से हत्या की है और उसने पुलिस से दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से अहम साक्ष्य एकत्रित किए। इस मामले में रामनगर कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Uttarakhand Crime News Murder

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।