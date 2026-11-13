रुद्रपुर जिला अस्पताल में दिनदहाड़े मर्डर; युवक को चाकू से गोदकर मार डाला, CCTV लगाने पर हुआ झगड़ा
रुद्रपुर जिला अस्पताल में दिनदहाड़े मर्डर हो गया। सीसीटीवी लगाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद आरोपियों ने पीड़ित की चाकू गोदकर हत्या कर दी।
रुद्रपुर के जिला अस्पताल में शुक्रवार को दिनदहाड़े खूनी वारदात से सनसनी फैल गई। यहां इलाज के लिए पहुंचे मोबाइल शॉप स्वामी की अस्पताल परिसर में ही धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उसके भाई समेत दो अन्य युवकों पर भी हमला किया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। अस्पताल में मौजूद पीआरडी जवानों ने किसी तरह घायलों को हमलावरों से बचाया।
मृतक की पहचान जगतपुरा निवासी नितेश जौहरी (36) पुत्र कमलेश जौहरी के रूप में हुई है। उसकी जगतपुरा में ही मोबाइल की दुकान है। बताया जा रहा है कि करीब एक सप्ताह पहले उसका पड़ोस में मोबाइल की दुकान चलाने वाले युवक से विवाद हुआ था। आरोप है कि उस दौरान आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।
सीसीटीवी कैमरे को लेकर सुबह फिर हुआ विवाद
शुक्रवार सुबह पड़ोसी दुकानदार अपनी दुकान पर सीसीटीवी कैमरे लगवा रहा था। आरोप है कि कैमरे का रुख नितेश की दुकान के गेट की तरफ था। इस पर नितेश, उसके भाई दिनेश और दुकान में काम करने वाले कर्मचारी कशिश ने विरोध किया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि पड़ोसी दुकानदार ने कशिश के सिर पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घायल कर्मचारी को देखने अस्पताल पहुंचे थे, वहीं बोल दिया हमला
कशिश को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। उसके साथ नितेश, उसका भाई दिनेश और एक अन्य कर्मचारी कमलेश भी अस्पताल पहुंचे थे। आरोप है कि कुछ देर बाद पड़ोसी दुकानदार अपने कई साथियों के साथ अस्पताल पहुंच गया। इसके बाद आरोपियों ने नितेश, कशिश, दिनेश और कमलेश पर हमला बोल दिया।
इस दौरान नितेश के सीने में धारदार हथियार घोंप दिया गया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया। उसके भाई दिनेश समेत दो अन्य युवक भी घायल हुए। अस्पताल में मौजूद पीआरडी कर्मियों ने किसी तरह हमलावरों से घायलों को बचाया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
आधे घंटे तक चला इलाज, नहीं बच सकी जान
गंभीर रूप से घायल नितेश को बचाने के लिए जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने करीब आधे घंटे तक उपचार किया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। वहीं, गंभीर रूप से घायल कशिश को बेहतर इलाज के लिए हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम जिला अस्पताल पहुंची और मौके से साक्ष्य जुटाए। थानाध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने बताया कि मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी परिजनों की ओर से तहरीर नहीं मिली है। हमलावरों की तलाश की जा रही है।
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