चीन जा रहा उत्तराखंड का युवक बीच समंदर जहाज से लापता, अनहोनी की आशंका; परिवार की MEA से गुहार

श्रीलंका के पास समुद्र में मर्चेंट नेवी के जहाज से लापता हुए देहरादून निवासी डेक कैडेट करणदीप सिंह राणा का परिवार सदमे में हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही विदेश मंत्रालय से करणदीप को ढूंढने की गुहार लगाई है।

क्या मामला देहरादून के पटेलनगर निवासी 22 वर्षीय करणदीप के पिता नरेंद्र सिंह राणा ने बताया कि करणदीप 18 अगस्त को दून से सिंगापुर गया था। अगले दिन वह तेल भरने इराक गए जहाज पर सवार हुआ। इराक से चीन जाते समय रास्ते में 20 सितंबर को श्रीलंका के पास समुद्र में जहाज से ही करणदीप के लापता होने की सूचना मिली।