Youth Missing on Ship way to China Family Appeals to MEA Amid Fears of Tragedy चीन जा रहा उत्तराखंड का युवक बीच समंदर जहाज से लापता, अनहोनी की आशंका; परिवार की MEA से गुहार, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Youth Missing on Ship way to China Family Appeals to MEA Amid Fears of Tragedy

चीन जा रहा उत्तराखंड का युवक बीच समंदर जहाज से लापता, अनहोनी की आशंका; परिवार की MEA से गुहार

इराक से चीन जा रहा उत्तराखंड का युवक 20 सितंबर से लापता है। परिवार ने अनहोनी की आशंका जताते हुए विदेश मंत्रालय और सीएम पुष्कर सिंह धामी से गुहार लगाई है।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 08:56 AM
share Share
Follow Us on
चीन जा रहा उत्तराखंड का युवक बीच समंदर जहाज से लापता, अनहोनी की आशंका; परिवार की MEA से गुहार

देहरादून का एक युवक 20 सितंबर से लापता है। परिवारवालों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है। आरोप है कि वह पानी के जहाज में इराक से चीन के लिए निकला था, 15 दिन से उसका अता-पता नहीं है।

श्रीलंका के पास समुद्र में मर्चेंट नेवी के जहाज से लापता हुए देहरादून निवासी डेक कैडेट करणदीप सिंह राणा का परिवार सदमे में हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही विदेश मंत्रालय से करणदीप को ढूंढने की गुहार लगाई है।

ये भी पढ़ें:सुकन्या समृद्धि योजना में मुनाफे का लालच, सरकारी टीचर ने 15000 लोगों को ठगा

क्या मामला

देहरादून के पटेलनगर निवासी 22 वर्षीय करणदीप के पिता नरेंद्र सिंह राणा ने बताया कि करणदीप 18 अगस्त को दून से सिंगापुर गया था। अगले दिन वह तेल भरने इराक गए जहाज पर सवार हुआ। इराक से चीन जाते समय रास्ते में 20 सितंबर को श्रीलंका के पास समुद्र में जहाज से ही करणदीप के लापता होने की सूचना मिली।

कंपनी के मुंबई स्थित कार्यालय ने बताया कि करणदीप जहाज से लापता हो गया और बहुत ढूंढने से भी नहीं मिला। नरेंद्र ने बताया कि उन्होंने शनिवार को मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की और उनसे करणदीप को ढूंढने में मदद करने की प्रार्थना की है।

Uttarakhand News Dehradun

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।