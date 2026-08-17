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युवा आयोग, फ्री कोचिंग, औद्योगिक पार्क... इस राज्य में युवाओं के लिए कई घोषणाएं

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए कई नहीं कई घोषणाएं की। युवा आयोग, फ्री कोचिंग और पर्वतीय जिलों में भी औद्योगिक पार्क बनाने का ऐलान किया है।

BJP government Major Announcements for Youths in uttarakhand
बच्चों के साथ उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के विकास और जनकल्याण को समर्पित सात महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्कों की स्थापना, उत्तराखंड के पहले युवा आयोग के गठन जैसे कई ऐलान शामिल हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण के बाद धामी ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया।

विकास, विरासत और स्वरोजगार पर जोर

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वर्ष 2035 तक विकसित उत्तराखंड के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और जीएसडीपी विकास दर 7.23 प्रतिशत रही है। राज्य में समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और नकल विरोधी कानून लागू कर पारदर्शी शासन सुनिश्चित किया गया है।

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पुलिस जवान, खिलाड़ी नवाजे

ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 14 पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को सराहनीय सेवा पदक देकर सम्मानित किया। इनमें सात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा के आधार,छह को विशिष्ट कार्यों के आधार पर सम्मानित किया गया। 13 राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

10 हजार को फ्री कोचिंग

धामी ने ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ का विशेष उल्लेख किया, जिसके तहत सरकारी विद्यालयों के 11वीं और 12वीं के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। प्रथम चरण में सात करोड़ के बजट से 10 हजार छात्र-छात्राओं को इससे जोड़ा जाएगा।

स्वरोजगार को वित्तीय सहायता

सीमांत क्षेत्रों से पलायन रोकने और सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से सीमावर्ती गांवों के युवाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं अग्निवीरों को स्वरोजगार और उद्यम स्थापित करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता व प्रोत्साहन दिया जाएगा।

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युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना

18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना’ शुरू होगी। इसमें आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से युवाओं को निःशुल्क उद्यमिता एवं कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही नया उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण की 30 प्रतिशत राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी।

विशेष औद्योगिक पार्क

पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इनमें प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

युवा आयोग

प्रदेश के युवाओं की प्राथमिकताओं, कौशल विकास और सशक्तीकरण को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के पहले ‘युवा आयोग’ की स्थापना की जाएगी।

काश्तकारों को अधिकार

वर्ग-3 एवं वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की समय-सीमा का विस्तार किया जाएगा और संबंधित पट्टेधारकों, काश्तकारों को भूमिधरी अधिकार प्रदान किए जाएंगे।

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बाल वीरता पुरस्कार

आपदा, दुर्घटना या विषम परिस्थितियों में साहसिक कार्य करने वाले प्रदेश के बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए इस वर्ष से राज्य स्तरीय ‘बाल वीरता पुरस्कार’ प्रदान किया जाएगा।

आवास सहायता बढ़ाई

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राज्यांश सहायता राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है।

Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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