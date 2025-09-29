पेड़ से बांधकर पिटाई, फिर जूते में पेशाब डाल जबरन पिलाया; मामूली बात पर दबंगों की हैवानियत

उत्तराखंड के किच्छा में सनसनीखेज मामला सामने आया। एक युवक को मामूली कहासुनी में दबंगों ने किडनैप किया। जंगल में पेड़ से बांधकर खूब पीटा। फिर जबरन पेशाब भी पिलाई।

रंजिश के चलते पांच आरोपियों ने एक युवक का अपहरण कर उसे पेड़ से बांधकर पीटा। शनिवार शाम पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामला उधमसिंह नगर जिले के किच्छा का है।

जानकारी के अनुसार, ग्राम शिमला पिस्तौर रुद्रपुर निवासी एक युवक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 20 अक्तूबर 2024 को वह किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालपुर के सामने घर जाने के लिए ऑटो रिक्शा के इंतजार में अपने मित्र के साथ खड़ा होकर बातें कर रहा था। फोन पर मामूली कहासुनी होने पर रंजिश पाले पवन मजूमदार पुत्र कैलाश अपने दबंग साथियों प्रकाश मौर्या पुत्र हरीश मौर्या, रामौतार मौर्या पुत्र ओमपाल मौर्या, शिवम, सलमान निवासी लालपुर टिब्बा किच्छा और दो अन्य युवकों को लेकर बाइकों पर सवार होकर वहां आ गए।

आरोप है कि पवन ने उसे गालियां देते हुए थप्पड़ों से पिटाई शुरू कर दी। आरोपी उसे बाइक पर बैठाकर जबरन ले जाने लगे। शोर मचाने पर पवन ने उसके मुंह में तमंचा डालकर गोली मारने की धमकी दी। इसके बाद वह डर गया।