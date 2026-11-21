पंचतत्व में विलीन हुईं योगी आदित्यनाथ की मां, सीएम के सबसे छोटे भाई ने दी मुखाग्नि
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी पंचतत्व में विलीन हो गईं। हरिद्वार के चंडी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। सीएम योगी आदित्य नाथ के सबसे छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट ने दिवंगत मां सावित्री देवी को मुखाग्नि दी। शुक्रवार को सावित्री देवी का निधन हो गया था।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी पंचतत्व में विलीन हो गईं। हरिद्वार के चंडी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। सीएम योगी आदित्य नाथ के सबसे छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट ने दिवंगत मां सावित्री देवी को मुखाग्नि दी। शुक्रवार को सावित्री देवी का निधन हो गया था।
इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता के निधन पर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई भाजपा नेता चंडी घाट स्थित श्मशान घाट पहुंचे। देवबंद विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कुंवर बृजेश ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मां के जाने का दुख हर कोई समझ सकता है। मां का स्थान जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है और उनके निधन से होने वाली पीड़ा शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। उन्होंने इस दुख की घड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।
7 माह पहले मां से आखिरी बार मिले थे
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी मां सावित्री से आखिरी मुलाकात सात माह पूर्व हुई थी। तब योगी दो दिनी दौरे पर अपने पैतृक गांव पंचूर आए थे। 7 और 8 मई के इस दौरे में उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के साथ परिवार संग समय बिताया था। आठ मई को पैतृक आवास पर मां से उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी।
संन्यास के बाद मां से ली थी भिक्षा
वर्ष 1998 में संन्यास के चार साल बाद जब योगी पंचूर पहुंचे, तो परंपरा के तहत उन्होंने अपनी मां से पहली भिक्षा ली। सावित्री देवी ने उन्हें फल, चावल और पैसे दिए थे। योगी की बहन शशि पयाल बताती हैं कि भिक्षा देते समय मां ही नहीं, पूरा परिवार रो पड़ा था। योगी की आंखें भी नम थीं। शशि बताती हैं कि योगी आदित्यनाथ लगातार परिजनों के संपर्क में रहकर मां का हाल जानते थे।
इसी महीने मां से मिलने पंचूर आने वाले थे योगी
संन्यास लेने के बाद योगी ने सांसारिक जीवन और पारिवारिक मामलों से दूरी बनाए रखी। फिर भी वे समय-समय पर पंचूर जाकर मां से मिलते रहे। योगी मुख्यमंत्री बनने के बाद मई 2022 में पहली बार मां से मिलने पंचूर गए थे, जहां उन्होंने मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसी माह वह फिर मां से मिलने पंचूर आने की योजना बना रहे थे। संन्यास के बाद भी मां से योगी का अटूट स्नेह रहा। बहन शशि बताती हैं कि बीते कुछ दिनों से मां का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह फोन पर बात नहीं कर पा रही थीं, लेकिन योगी भाइयों से फोन पर संपर्क में थे और मां का हालचाल पूछते रहते थे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।