यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड्स 2025: दिल्ली में उत्तराखंडी ग्लैमर और कला का तड़का
Uttarakhand Cine Awards: कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड के दिग्गज कलाकार स्व. घनानंद घन्ना भाई और लोकगायक जगदीश बकरोला को श्रद्धांजलि देकर हुई।
Uttarakhand Cine Awards: उत्तराखंडी गीत-संगीत और फिल्मों को समर्पित 13वें यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड्स 2025 का भव्य आयोजन शनिवार को श्री फोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में हुआ। इस आयोजन में उत्तराखंडी फिल्मों जौना, कारा और रिखुली ने खास छाप छोड़ी।
कारा की शिवानी भंडारी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। जौना के लिए अर्जुन चंद्रा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान प्रदान किया गया। लाइफ टाइम सिने अवार्ड्स से वरिष्ठ चरित्र अभिनेत्री मंजू बहुगुणा और लीजेंडरी सिंगर गोपाल बाबू गोस्वामी को गंभीर धार्मी अवार्ड दिया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड के दिग्गज कलाकार स्व. घनानंद घन्ना भाई और लोकगायक जगदीश बकरोला को श्रद्धांजलि देकर हुई। सैकड़ों प्रवासी उत्तराखंडी इस आयोजन के साक्षी बने।
वर्ष 2024 के विजेताओं की घोषणा और ट्रॉफी वितरण के समय सभागार तालियों से गूंज उठा। इस दौरान उत्तराखंडी लोक कलाकारों ने गायन और नृत्य की मनोरम प्रस्तुतियां दीं, जिससे कार्यक्रम यादगार बन गया।
