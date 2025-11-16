हर बार पीछे रहते हो, आप ही नारियल फोड़ो.... देहरादून डीएम से ऐसा क्यों बोले उत्तराखंड के मंत्री

संक्षेप: दरअसल, मंत्री सुबोध ने लोकार्पण की औपचारिकता सौंपी तो डीएम ने नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। यह दृश्य वहां मौजूद लोगों को भाया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

देहरादून में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रोजेक्ट के तहत सौंदर्यीकरण कार्यों के लोकार्पण के दौरान एक रोचक घटना देखने को मिली। प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने इस कार्यक्रम में मौजूद डीएम सविन बंसल से मुस्कुराते हुए कहा-‘डीएम साहब, हर बार पीछे रहते हो… इस बार आप ही नारियल फोड़ें।’ मामला क्या है?

दरअसल, मंत्री सुबोध ने लोकार्पण की औपचारिकता सौंपी तो डीएम ने नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। यह दृश्य वहां मौजूद लोगों को भाया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मंत्री सुबोध उनियाल एवं गणेश जोशी, सांसद नरेश बंसल ने कुठालगेट और साईं मंदिर क्षेत्र में हुए सौंदर्यीकरण, स्लिप रोड और राउंडअबाउट निर्माण का लोकार्पण किया। स्मार्ट सिटी से वित्त पोषित इन कार्यों में कुठालगेट पर 135 लाख और साईं मंदिर क्षेत्र में 85 लाख की लागत से सड़कें चौड़ी होने के साथ शहर का स्वरूप निखरा है।

मंत्री सुबोध नौ विभागों से नाराज जिला योजना की धीमी प्रगति पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शनिवार को ऋषिपर्णा सभागार में हुई समीक्षा बैठक में कड़ा असंतोष जताया। मंत्री ने जिला योजना के तहत 40% से कम राशि व्यय करने वाले लोनिवि, गन्ना विकास, उरेडा, वन विभाग, पंचायती राज, कृषि, उद्यान, ग्रामीण लघु उद्योग और भेषज विभाग को कार्यप्रणाली सुधारने के निर्देश दिए।

मंत्री सुबोध ने निर्देश दिए कि टेंडर की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो, बजट जारी हो जाने पर विभाग स्वयं प्रगति की निगरानी करें और निर्माण कार्यों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूरा करें। बीस सूत्रीय कार्यक्रम के लक्ष्यों को भी सभी महकमों को समय पर पूरा करने को कहा गया।