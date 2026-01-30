उत्तराखंड में बर्फबारी बढ़ाएगी आफत; किन जिलों में होगी बारिश, कहां-कहां अलर्ट?

संक्षेप: उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम फिर बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पढ़ें यह रिपोर्ट…

उत्तराखंड में एकबार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग की मानें तो 2 फरवरी को दस्तक देने वाले इस पश्चिमी विक्षोभ का असर 3 फरवरी तक नजर आएगा। उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में तीन फरवरी तक मौसम खराब रहेगा।

आज और कल इन जिलों में बारिश और बर्फबारी मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाली कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में शनिवार को कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

पहली और दूसरी फरवरी को कैसा मौसम? मौसम विभाग ने पहली और दूसरी फरवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाली कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई है। देहरादून में भी कुछ जगहों पर हल्की से बहुत हल्की बारिश देखी जा सकती है। कुछ जिलों में अलग-अलग जगहों पर बिजली कड़कने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

3 फरवरी को इन जिलों में बर्फबारी मौसम विभाग ने 3 फरवरी को भी उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में 2800 मीटर और उससे ज़्यादा ऊंचाई वाली कई जगहों पर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई है। इसी दिन कुछ जिलों में अलग-अलग जगहों पर बिजली कड़कने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।