भैयादूज पर यमुनोत्री के दर्शन भी थमे, केदारनाथ समेत तीन धामों के कपाट शीतकाल के लिए बंद
भैयादूज पर यमुनोत्री धाम के दर्शन 6 महीने के लिए थम गए हैं। इस तरह केदारनाथ समेत तीन धामों के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। बदरीनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को बंद होंगे।
सुरेंद्र नौटियाल/मुकुल नौटियाल, उत्तरकाशी
उत्तराखंड के चारधाम यात्रा पड़ावों में से आज तीसरे धाम यमुनोत्री के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद हो गए। यमुनोत्री धाम के कपाट विधि-विधान से सुबह 10.28 पर शुभ मुहूर्त में बंद किए गए। इससे पहले सुबह केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए गए थे। अब चौथे और प्रमुख बदरीनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को बंद होंगे।
भैयादूज के पावन पर्व पर बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इसके साथ ही छह माह तक चलने वाली शीतकालीन पूजा-अर्चना का क्रम मां यमुना के मायके खरसाली स्थित यमुना मंदिर में शुरू हो जाएगा। कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की उत्सव डोली सोमेश्वर महाराज की अगुवाई में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली के लिए रवाना हुई।
भैयादूज पर यमुनोत्री धाम के दर्शन थमे
यमुनोत्री मंदिर समिति के अनुसार, बुधवार 11 नवंबर को शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, अनुराधा नक्षत्र, सौम्य योग और धनु लग्न में सुबह 10:28 बजे कपाट बंद करने का मुहूर्त निर्धारित किया गया है। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ मां यमुना की विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी। इसके बाद मां यमुना की उत्सव डोली सोमेश्वर महाराज की अगुवाई में यमुनोत्री धाम से खरसाली के लिए प्रस्थान करेगी।
मंदिर समिति के सचिव सुनील उनियाल एवं प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया कि कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की उत्सव डोली पारंपरिक वाद्ययंत्रों और धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ खरसाली पहुंचेगी। शाम को खरसाली गांव पहुंचने पर स्थानीय श्रद्धालु और ग्रामीण पारंपरिक तरीके से मां यमुना की डोली का भव्य स्वागत करेंगे। उन्होंने बताया कि शीतकाल के दौरान श्रद्धालु खरसाली स्थित मां यमुना के प्राचीन मंदिर में दर्शन एवं पूजा-अर्चना कर सकेंगे। कपाट बंद होने के साथ ही मां यमुना की शीतकालीन पूजा-अर्चना भी खरसाली में संपन्न होगी।
केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद हुए
रुद्रप्रयाग। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए। भक्तों के जयकारों के बीच पंचमुखी चल विग्रह डोली ने ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान किया। बुधवार सुबह 4 से केदारनाथ पहुंचे तीर्थयात्रियों ने मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद मुख्य पुजारी द्वारा गर्भ ग्रह में समाधि पूजा की प्रक्रिया शुरू की गई जबकि 6 बजे समाधि पूजा के बाद गर्भ गृह के कपाट बंद कर दिए गए। बद्री केदार मंदिर समिति और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच मंदिर का मुख्य द्वार बंद किया गया। इसके बाद मंदिर परिसर में डोली को बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा जयकारों के साथ गौरीकुंड के लिए प्रस्थान किया गया। पहले चरण में डोली रात्रि विश्राम रामपुर में करेगी जबकि कल डोली गुप्तकाशी पहुंचेगी 13 नवंबर को डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होगी। जहां भगवान केदार की 6 महीने शीतकालीन पूजा की जाएगी।
गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचे 19 लाख श्रद्धालु
विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में इस वर्ष मां गंगा और मां यमुना के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि आस्था के पिछले तमाम रिकॉर्ड पीछे छूट गए। राज्य गठन के बाद से अब तक इस वर्ष गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या ने नया इतिहास रच दिया है। इस यात्रा सीजन में गंगोत्री धाम में 1007177 तथा यमुनोत्री धाम में 8 लाख 84 हजार 742श्रद्धालुओं दर्शन किए। जबकि दोनो धामों में अब तक 19 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं गुरुवार को मां गंगा के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। जबकि मां यमुना के कपाट भैयादूज के दिन बंद होने हैं।
चारधाम यात्रा के प्रति देश-दुनिया के श्रद्धालुओं में बढ़ते आकर्षण यात्रा सुविधाओं के विस्तार के साथ धार्मिक पर्यटन के प्रति बढ़ती रुचि का असर इस वर्ष यात्रा में साफ दिखाई दिया। यात्रा सीजन के दौरान गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग पर लगातार श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। गंगोत्री धाम के कपाट मंगलवार को भाई दूज पर विधि-विधान और धार्मिक परंपराओं के अनुसार बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास मुखीमठ(मुखबा) के लिए रवाना हो गई है। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट आज विजयदशमी के पावन अवसर पर बंद किए जाने हैं। कपाट बंद होने के साथ ही इस वर्ष की यात्रा का समापन हो जाएगा और मां यमुना की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली पहुंचेगी।
आस्था के साथ बढ़ा सीमांत क्षेत्र का कारोबार
श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या ने केवल धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई नहीं दी, बल्कि जिले की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की। यात्रा से जुड़े होटल, होमस्टे, धर्मशालाओं, ढाबों, टैक्सी संचालकों, घोड़ा-खच्चर व्यवसायियों और स्थानीय दुकानदारों को इसका सीधा लाभ मिला। स्थानीय लोगों के लिए चारधाम यात्रा आजीविका का बड़ा आधार है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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