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यमुनोत्री हाईवे भूस्खलन से बंद, सिर्फ छोटे वाहनों को इजाजत; यमुना में पानी बढ़ने से दहशत

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, बड़कोट
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भूस्खलन के बाद यमुनोत्री हाईवे को बंद कर दिया गया है। शनिवार सुबह से बंद होईवे को शाम 7 बजे सिर्फ छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया। वहीं, बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे आपदा प्रभावित स्याना चट्टी के लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। पिछले वर्ष भी यहां आपदा से भारी नुकसान हुआ था।

यमुनोत्री हाईवे भूस्खलन से बंद, सिर्फ छोटे वाहनों को इजाजत; यमुना में पानी बढ़ने से दहशत

यमुनोत्री हाईवे पर स्याना चट्टी के पास शनिवार सुबह भूस्खलन होने से यातायात ठप हो गया। मार्ग शाम सात बजे केवल छोटे वाहनों के लिए ही खुल पाया। शनिवार सुबह करीब 10 बजे यमुनोत्री हाईवे बंद होने के बाद यमुनोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों में दिनेश राणा, शैलेंद्र राणा, बलदेव सिंह, जयपाल सिंह, चित्र मोहन सिंह का कहना है कि स्यानाचट्टी में हाईवे चौड़ीकरण के दौरान किए गए अनियंत्रित कटान के कारण हाईवे लगातार भूस्खलन की चपेट में आ रहा है। इससे परेशानी बढ़ गई है।

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जलस्तर बढ़ने से सहमे लोग

क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे आपदा प्रभावित स्याना चट्टी के लोगों की चिंता भी बढ़ने लगी है। कुपड़ा खड्ड और यमुना नदी के संगम स्थल पर जमा मलबे के कारण नदी का प्रवाह संकरा हो गया है। इससे यमुना का पानी रुक-रुककर आगे बढ़ रहा है। पिछले वर्ष भी यहां आपदा से भारी नुकसान हुआ। जिससे लोगों में दहशत बढ़ रही है।

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सात दिन बाद भी नहीं खुला खातीगांव-नरगोली मार्ग

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बने खातीगांव-नरगोली मोटर मार्ग पर कलमठ ध्वस्त होने के सात दिन बाद भी यातायात बहाल नहीं हो सका है। इससे लोगों को बेरीनाग जाने के लिए 20 किमी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, जबकि जिला मुख्यालय का संपर्क भी बाधित है। 27 जून को मार्ग पर बना कलमठ ध्वस्त होने के बाद चंतोला, नरगोली, ठांगा, भंडारीगांव, देवलेत, तुषरेड़ा, औलानी, देवतोली, ढानण, बगराटी और सिमायल समेत दर्जनों गांवों का तहसील व जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है।

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दून-मसूरी मार्ग पर लगा दो किमी जाम

पर्यटन सीजन अंतिम दौर में होने के बावजूद मसूरी में जाम की समस्या कम नहीं हो रही है। शनिवार को वीकेंड पर मसूरी-देहरादून मार्ग पर करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वहीं, भगत सिंह चौक, मालरोड और मसूरी-कैंपटी मार्ग पर भी लंबे समय तक यातायात प्रभावित रहा। जाम के कारण स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों, मरीजों और पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहनों की लंबी कतारों के चलते लोग घंटों फंसे रहे।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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