उत्तराखंड में मौसम का कहर! भूस्खलन से बंद हुए यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे

उत्तराखंड में बारिश का कहर अब भी जारी है। उत्तरकाशी में भारी बारिश के कारण गंगोत्री हाईवे और यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। उत्तरकाशी पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गंगोत्री हाईवे धरासू पुराना थान और सोनागाड़ के पास बंद हुआ है, जबकि यमुनोत्री हाईवे कुथनौर और नारदचट्टी के पास बंद हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि यहां ट्रैफिक को बहाल करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि ये दोनों ही राजमार्ग भूस्खलन के कारण बंद हुए हैं।

इस मामले की जानकारी देते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। धामी ने लिखा कि डबराणी में गंगोत्री राजमार्ग पर पहाड़ का मलबा गिरने की वजह से दो लोगों की मौत का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। धामी ने लिखा कि मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवारों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दें।

इस दौरान मुख्यमंत्री के निर्देशों पर धराली-हर्षिल में बादल फटने के बाद आई तबाही के बाद से लगातार राहत-बचाव और मलबा हटाने का काम चल रहा है। इसमें जिलाधिकारी प्रशांत आर्य खुद हर्षिल, धराली और गंगोत्री नेशनल हाईवे के बंद हुए हिस्सों का निरीक्षण करने जा रहे हैं।