Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़World War I Hero garhwal rifles Darwan Singh Negi Indian Soldier Who Honored with Victoria Cross by King George V

पहले विश्व युद्ध में नाजियों से अकेले भिड़ने वाले भारतीय सैनिक की कहानी, खुद मिलने पहुंचे थे किंग जॉर्ज

उत्तराखंड के गढ़वाल के वीर सपूत नायक दरवान सिंह नेगी ने पहले विश्व युद्ध में ऐसी वीरता दिखाई, जिसकी गूंज न सिर्फ भारत बल्कि पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में सुनाई दी।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनThu, 4 Sep 2025 11:47 AM
Garhwal Rifles Darwan Singh Negi: पहाड़ की गोद से निकला वो शेर, जिसने अकेले दुश्मनों पर चढ़ाई करके न सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को जीत दिलाई बल्कि मातृभूमि का नाम भी अमर कर दिया। यह कहानी है गढ़वाल राइफल्स के वीर नायक दरवान सिंह नेगी की, जिन्हें पहले विश्व युद्ध में उनके अदम्य साहस के लिए मैदान-ए-जंग में ही किंग जॉर्ज ने विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया। मुलाकात में किंग दरवान सिंह नेगी से इतना प्रभावित हुए कि उनसे अपनी कोई इच्छा बताने को कहा।

फ्रांस के मोर्चे पर गढ़वाल का शेर

23-24 नवंबर 1914 की रात फ्रांस के Festubert सेक्टर में ब्रिटिश सेना और जर्मन सैनिकों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। इस मोर्चे पर गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी तैनात थी।

जंग इतनी भयावह थी कि दुश्मन से भिड़ने वाले कई सैनिक पीछे हट गए। लेकिन उसी समय नायक दरवान सिंह नेगी ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला और दुश्मन की मशीनगन पोज़ीशन पर कब्जा कर लिया। उनकी बहादुरी से ब्रिटिश सेना को बड़ी जीत मिली।

मैदान-ए-जंग में मिला विक्टोरिया क्रॉस

उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर किंग जॉर्ज V ने 5 दिसंबर 1914 को फ्रांस के उसी युद्ध मोर्चे पर पहुंचकर उन्हें ब्रिटेन का सर्वोच्च वीरता सम्मान ‘विक्टोरिया क्रॉस’ प्रदान किया। यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आमतौर पर यह सम्मान बाद में लंदन जाकर दिया जाता था। दरवान सिंह नेगी उन चुनिंदा सैनिकों में रहे, जिन्हें मैदान-ए-जंग में ही यह सम्मान मिला।

जब किंग जॉर्ज ने अपनी इच्छा बताने को कहा

यह किस्सा दरवान सिंह नेगी के बेटे लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) बलबीर सिंह नेगी ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया था। हिन्दुस्तान टाइम्स के 2014, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेरेमनी स्पेशल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, लेफ्टिनेंट कर्नल बलबीर सिंह नेगी ने कहा था, “पिता ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जब किंग जॉर्ज V ने उनसे कोई इच्छा बताने को कहा, तो उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र के बच्चों के लिए अंग्रेज़ी मीडियम का स्कूल खोलने की मांग की। उनकी यह इच्छा कर्णप्रयाग में स्कूल बनाकर पूरी की गई।”

उन्होंने आगे चलकर सूबेदार पद तक सेवा की और 1926 में रिटायर हुए। दरवान सिंह नेगी का निधन 24 जून 1950 को उनके गांव काफार्टीर में हुआ। उनकी स्मृति में लैंसडौन में दरवान सिंह संग्रहालय स्थापित है। आज भी उन्हें गढ़वाल राइफल्स और पूरे उत्तराखंड में गौरव और प्रेरणा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।

