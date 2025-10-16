Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़world largest sanatan sansad 1000 crore budget Weapon training centre 108 cottages for saintscompleted till 2032

कैसी होगी 1000 करोड़ में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सनातन संसद, कब तक तैयार; नई डिटेल

संक्षेप: हरिद्वार में दुनिया की सबसे बड़ी सनातन संसद बनने जा रही है। 100 एकड़ और 1000 करोड़ के बजट में तैयार होने वाली सनातन संसद की नई जानकारी सामने आई है। इसमें गुरुकुल, हिन्दुओं के लिए शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र और 108 कुटिया भी होंगी।

Thu, 16 Oct 2025 03:42 PMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
World Largest Sanatan Sansad: धर्मनगरी हरिद्वार में संत समाज दुनिया की सबसे बड़ी संसद बनाने जा रहा है। तीर्थ सेवा न्यास के संरक्षक बाबा हठयोगी ने बताया कि निर्माण कार्य 21 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। 100 एकड़ में इसे तैयार किया जाएगा, जिसका बजट 1000 करोड़ रुपए रखा गया है। अब सनातन संसद को लेकर नई डिटेल सामने आई है। इस भव्य परियोजना में संतों से लेकर आम श्रद्धालुओं तक के लिए आधुनिक सुविधाएं होंगी। निर्माण का लक्ष्य 2032 तक रखा गया है।

संतों के लिए बनेगा आध्यात्मिक परिसर

सनातन संसद के तहत 108 संतों के लिए आधुनिक कुटिया बनाई जाएंगी। परिसर में सनातन संसद भवन, एक विशाल ध्यान केंद्र और 13 अखाड़ों से जुड़ी जानकारी व उद्देश्य पत्र प्रदर्शित किए जाएंगे। चारों शंकराचार्य पीठों के लिए ‘प्रेरणा परिसर’ भी स्थापित किए जाएंगे। यहां दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल भी बनेगा, जहां 10000 से अधिक विद्यार्थी वैदिक ज्ञान परंपरा की शिक्षा लेंगे।

आम श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था

सनातन संसद में आम श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए 1,000 कमरों का निर्माण किया जाएगा। परिसर में 108 तीर्थ स्थलों का परिक्रमा पथ, देशी गो संरक्षण केंद्र, और स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र भी शामिल होंगे।

शस्त्र प्रशिक्षण और सनातन सुरक्षा

परियोजना का एक प्रमुख आकर्षण होगा एक लाख हिंदुओं को शस्त्र प्रशिक्षण देने की योजना। तीर्थ सेवा न्यास ने बताया कि इसका उद्देश्य आत्मरक्षा और सनातन परंपराओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना है।

