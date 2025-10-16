Hindustan Hindi News
यहां बनने जा रही दुनिया की सबसे बड़ी सनातन संसद, 100 एकड़ जमीन और बजट 1000 करोड़

संक्षेप: हरिद्वार में विश्व की सबसे बड़ी सनातन संसद बनने जा रही है। तीर्थ सेवा न्यास के संरक्षक बाबा हठयोगी ने बताया कि 21 नवंबर को विश्व सनातन महापीठ की स्थापना हो रही है। जिसमें सौ एकड़ में पहला सनातन संसद भवन बनेगा।

Thu, 16 Oct 2025 08:05 AMGaurav Kala हरिद्वार
यहां बनने जा रही दुनिया की सबसे बड़ी सनातन संसद, 100 एकड़ जमीन और बजट 1000 करोड़

धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व सनातन महापीठ की स्थापना होने जा रही है। इसमें विश्व की सबसे बड़ी सनातन संसद के साथ साथ सबसे बड़ा गुरुकुल भी स्थापित होगा। तीर्थ सेवा न्यास के संरक्षक बाबा हठयोगी ने बताया कि विश्व सनातन महापीठ सिर्फ पत्थरों का बना भवन नहीं होगा बल्कि भारतीय वैदिक तेज का पुनर्जन्म है।

उन्होंने कहा कि इसमें सनातन से जुड़ने वाले प्रत्येक मनुष्य का योगदान होगा। अध्यक्ष रामविशाल दास ने कहा कि 21 नवंबर को विश्व सनातन महापीठ की स्थापना हो रही है। जिसका मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना साथ ही सौ एकड़ में भवन निर्माण जिसमे पहला सनातन संसद भवन बनेगा।

संतों के लिए क्या-क्या सुविधाएं

विश्व का सबसे बड़ा गुरुकुल स्थापित किया जाएगा। सनातन महापीठ में 13 अखाड़ों के उद्देश्य, 108 संत कुटिया आदि भी बनेगा। उन्होंने कहा कि इसमें 1000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 100 एकड़ भूमि पर बनने वाला महापीठ सनातनियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा।

यह आयोजन केवल प्रारंभिक कार्यक्रम नहीं बल्कि युग परिवर्तन में एक कदम साबित होगा। इस अवसर पर ओम दास, डा. गौतम खट्टर, राजेश कुमार, अशोक सोलंकी, सुशील चौधरी आदि उपस्थित रहे।

