महिला वर्ल्ड कप में धमाल मचाने वाली स्नेह राणा को उत्तराखंड CM ने लगाया फोन, क्या हुई बात- VIDEO

संक्षेप: महिला वर्ल्ड कप में भारत और उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाली स्नेह राणा को उत्तराखंड सरकार ने 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। सीएम धामी ने फोन पर उनसे बात की।

हाल ही में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली उत्तराखंड की बेटी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर स्नेह राणा को उत्तराखंड सरकार 50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिंह ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने स्नेह राणा से फोन पर भी बात की। सरकार ने दोनों की बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

उन्होंने स्नेह राणा को भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयनित होने पर हार्दिक बधाई दी और वर्ल्ड कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ भारत को विजय दिलाने पर शाबासी दी। मुख्यमंत्री ने स्नेह की उपलब्धियों और देश-प्रदेश का गौरव बढ़ाने पर उनको 50 लाख की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्नेह राणा ने मेहनत, संकल्प और प्रतिभा के दम पर उत्तराखंड का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। उनकी यह सफलता हमारे युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को सर्वोत्तम सुविधाएं और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उत्तराखंड की बेटियां देश को गौरवान्वित कर रही हैं और स्नेह राणा का प्रदर्शन उज्ज्वल उदाहरण है। राज्य सरकार से सम्मान और प्रोत्साहन राशि की घोषणा पर क्रिकेटर स्नेह राणा ने आभार व्यक्त किया।