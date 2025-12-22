Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Woman Tied to Pole Brutally Beaten Shocking Incident in Haridwar Video Goes Viral
हरिद्वार में दिल दहला देने वाली घटना, महिला को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा; वीडियो भी बनाया

हरिद्वार में दिल दहला देने वाली घटना, महिला को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा; वीडियो भी बनाया

संक्षेप:

हरिद्वार में शर्मनाक घटना सामने आई है। एक महिला को खंभे से बांधकर लात-घूंसों और डंडों से पीटा गया। इस घटना का कुछ लोगों ने वीडियो भी वायरल किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश तेज कर दी है।

Dec 22, 2025 07:39 am ISTGaurav Kala हरिद्वार
share Share
Follow Us on

हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कुछ लोगों ने मानसिक रूप से अस्वस्थ एक महिला को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा। महिला पर लाठी-डंडे और लात-घूंसे तक बरसाए गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में पीड़िता के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों व एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सबसे शर्मनाक पहलू यह था कि भीड़ यह अन्याय देखती रही और वीडियो बनाती रही, लेकिन महिला की मदद को कोई आगे नहीं आया। पुलिस महिला को खंभे से छुड़ाकर अस्पताल ले गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के अनुसार, तहरीर में बेटे ने बताया कि उनकी मां शनिवार सुबह करीब 5:40 बजे घर से टहलने निकली थीं। मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से वे रास्ता भटककर एक घर में चली गईं। इसी बात को लेकर राहुल, इंदर, आशु, नागेश, राकेश व एक महिला ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि उक्त सभी ने उनकी मां को खंभे से बांधकर लात-घूंसे और डंडों से बुरी तरह पीटा। गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। बेटे ने बताया कि मामले की जानकारी पर मौके पर पहुंचे और गंभीर घायल मां को अस्पताल ले जाकर इलाज कराया। उधर, रविवार को घटना का वीडियो वायरल हो गया। रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति गंगवार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। वायरल वीडियो और तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:हरिद्वार में चरम पर बदहाली; एक ही भवन में दो स्कूल, बिना रोशनी 237 छात्र ठूंसे

तमाशबीन लोग और संवेदनहीनता की हद पार

रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की लेबर कॉलोनी की घटना सिर्फ एक महिला पर हमला नहीं, बल्कि पूरे समाज की संवेदनहीनता पर प्रहार है। मानसिक रूप से अस्वस्थ एक महिला को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। विडंबना यह थी कि मौके पर मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे, आवाजें रिकॉर्ड होती रहीं, किसी ने भी महिला को छुड़ाने की हिम्मत नहीं दिखाई।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए जांच में जुट गई है। पीड़िता के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों और एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन, यह सवाल अब भी जिंदा है कि जब महिला चीख रही थी और रहम की गुहार लगा रही थी, तब समाज का जमीर कहां था? वायरल हुए वीडियो में साफ दिखाई देता है कि महिला खंभे से बंधी है, दर्द से चिल्ला रही है और कुछ लोग उसे पीट रहे हैं। भीड़ में से कुछ आवाजें ‘मारो मत’ कहती जरूर सुनाई देती हैं, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर महिला को बचाने नहीं आता।

महिला को छुड़ाकर अस्पताल ले गई पुलिस

आरोप है कि बिना कुछ पूछे, महिला की स्थिति समझे बिना उसे चोर समझकर सजा दी जाने लगी। गनीमत रही कि सूचना मिलने पर रानीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को भीड़ से छुड़ाया। बाद में उसे उपचार के लिए जिला महिला अस्पताल ले जाया गया।

हरिद्वार में मानवता के सारे दावे दम तोड़ गए

मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को न सिर्फ बुरी तरह पीटा गया, बल्कि सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया गया। बड़े-बड़े दावों के बावजूद, जब एक महिला दर्द में थी, तब किसी को भी महिला अधिकारों की याद नहीं आई। मानवता के सारे दावे दम तोड़ गए।

सोशल मीडिया पर भी न्याय की मांग उठ रही

अब सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है कि ऐसी अमानवीय हरकत करने वालों को सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं, बल्कि कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि कोई और महिला भीड़ के बीच यूं अकेली न पड़ जाए।

आरोपियों की पहचान में जुटी रानीपुर की पुलिस

रानीपुर कोतवाली की प्रभारी शांति गंगवार ने बताया कि सभी आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर, वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Crime News Uttarakhand News Haridwar News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।