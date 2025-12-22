हरिद्वार में दिल दहला देने वाली घटना, महिला को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा; वीडियो भी बनाया

संक्षेप: हरिद्वार में शर्मनाक घटना सामने आई है। एक महिला को खंभे से बांधकर लात-घूंसों और डंडों से पीटा गया। इस घटना का कुछ लोगों ने वीडियो भी वायरल किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश तेज कर दी है।

हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कुछ लोगों ने मानसिक रूप से अस्वस्थ एक महिला को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा। महिला पर लाठी-डंडे और लात-घूंसे तक बरसाए गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में पीड़िता के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों व एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सबसे शर्मनाक पहलू यह था कि भीड़ यह अन्याय देखती रही और वीडियो बनाती रही, लेकिन महिला की मदद को कोई आगे नहीं आया। पुलिस महिला को खंभे से छुड़ाकर अस्पताल ले गई।

पुलिस के अनुसार, तहरीर में बेटे ने बताया कि उनकी मां शनिवार सुबह करीब 5:40 बजे घर से टहलने निकली थीं। मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से वे रास्ता भटककर एक घर में चली गईं। इसी बात को लेकर राहुल, इंदर, आशु, नागेश, राकेश व एक महिला ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि उक्त सभी ने उनकी मां को खंभे से बांधकर लात-घूंसे और डंडों से बुरी तरह पीटा। गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। बेटे ने बताया कि मामले की जानकारी पर मौके पर पहुंचे और गंभीर घायल मां को अस्पताल ले जाकर इलाज कराया। उधर, रविवार को घटना का वीडियो वायरल हो गया। रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति गंगवार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। वायरल वीडियो और तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है।

तमाशबीन लोग और संवेदनहीनता की हद पार रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की लेबर कॉलोनी की घटना सिर्फ एक महिला पर हमला नहीं, बल्कि पूरे समाज की संवेदनहीनता पर प्रहार है। मानसिक रूप से अस्वस्थ एक महिला को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। विडंबना यह थी कि मौके पर मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे, आवाजें रिकॉर्ड होती रहीं, किसी ने भी महिला को छुड़ाने की हिम्मत नहीं दिखाई।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए जांच में जुट गई है। पीड़िता के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों और एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन, यह सवाल अब भी जिंदा है कि जब महिला चीख रही थी और रहम की गुहार लगा रही थी, तब समाज का जमीर कहां था? वायरल हुए वीडियो में साफ दिखाई देता है कि महिला खंभे से बंधी है, दर्द से चिल्ला रही है और कुछ लोग उसे पीट रहे हैं। भीड़ में से कुछ आवाजें ‘मारो मत’ कहती जरूर सुनाई देती हैं, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर महिला को बचाने नहीं आता।

महिला को छुड़ाकर अस्पताल ले गई पुलिस आरोप है कि बिना कुछ पूछे, महिला की स्थिति समझे बिना उसे चोर समझकर सजा दी जाने लगी। गनीमत रही कि सूचना मिलने पर रानीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को भीड़ से छुड़ाया। बाद में उसे उपचार के लिए जिला महिला अस्पताल ले जाया गया।

हरिद्वार में मानवता के सारे दावे दम तोड़ गए मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को न सिर्फ बुरी तरह पीटा गया, बल्कि सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया गया। बड़े-बड़े दावों के बावजूद, जब एक महिला दर्द में थी, तब किसी को भी महिला अधिकारों की याद नहीं आई। मानवता के सारे दावे दम तोड़ गए।

सोशल मीडिया पर भी न्याय की मांग उठ रही अब सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है कि ऐसी अमानवीय हरकत करने वालों को सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं, बल्कि कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि कोई और महिला भीड़ के बीच यूं अकेली न पड़ जाए।