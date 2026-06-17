खून के धब्बे और पेशाब से भीगा शरीर; पति संग आई महिला इंजीनियर की मसूरी के होमस्टे में मौत, 7 महीने पहले हुई थी शादी

27 वर्षीय एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की उत्तराखंड के मसूरी स्थित होमस्टे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला अपने पति के साथ यहां घूमने आई थी। दोनों की 7 महीने पहले ही शादी हुई थी। 15 तारीख को पति का जन्मदिन था। मौत से पहले दोनों ने शराब भी पी थी।

गुरुग्राम की आईटी कंपनी में काम करने वाली 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर उत्तराखंड के मसूरी में धनौल्टी रोड पर एक होमस्टे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली। मृतक महिला की पहचान दिल्ली के किदवई नगर पूर्व की रहने वाली पी. राधा गायत्री के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक, महिला रविवार देर रात अपने पति सौम्य श्रीचरण के साथ टिपरीधार स्थित 'कियाना होमस्टे' पहुंची थी। सौम्य श्रीचरण पुणे में एक आईटी कंपनी में काम करता है। पुलिस और मृतका के परिजनों के मुताबिक, दोनों सोमवार 15 जून को श्रीचरण का जन्मदिन मनाने के लिए वहां आए थे। पुलिस ने बताया कि कपल की शादी 8 नवंबर 2025 को हुई थी और दोनों के परिवार मूल रूप से विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) के रहने वाले हैं।

मसूरी पुलिस को सोमवार सुबह होमस्टे में एक महिला के अचेत अवस्था में होने की सूचना मिली थी। मसूरी कोतवाली की एक टीम एम्बुलेंस के साथ तुरंत मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस सेवा से जुड़े एक फार्मासिस्ट ने महिला की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया।

देर रात किया था चेक-इन पुलिस को पूछताछ और शुरुआती जांच से पता चला है कि यह कपल 13 जून को ऋषिकेश पहुंचा और इसके बाद रविवार रात 14 जून को करीब 11:30 बजे होमस्टे में 'चेक-इन' किया था। 15 जून को महिला के पति का जन्मदिन था।

रात में दोनों ने पी थी शराब गायत्री के पति श्रीचरण ने पुलिस को बताया कि दोनों ने रात में शराब पी थी और तड़के करीब साढ़े 3 बजे सोने चले गए थे। उसने दावा किया कि जब वह जागा तो उसने अपनी पत्नी को अचेत पाया और उसकी नाक से खून बह रहा था और उसका पास पेशाब निकल गया था, जिसके बाद घबराकर उसने शोर मचाया।

पुलिस ने कमरे से सबूत इकट्ठा किए पुलिस ने एक बयान में कहा कि महिला का शव फर्श पर नग्न अवस्था में मिला और बेडशीट पर खून के धब्बे थे। कमरे से शराब की दो खाली बोतलें और खाने-पीने का सामान बरामद किया गया है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी जांच की और सभी सबूत इकट्ठा किए।

पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी कराई देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा मंगलवार को महिला के शव का पोस्टमॉर्टम किया गया, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है।

सीओ जगदीश चंद्र पंत ने बताया कि पोस्टमॉर्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में शरीर पर बाहरी चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। पंत ने बताया कि मौत के असली कारण का पता लगाने के लिए महिला का विसरा सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि डिटेल पोस्टमॉर्टम और विसरा जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो सकेगी।