अस्पताल की शर्मनाक करतूत: महिला का पेट चीरा पर नहीं किया ऑपरेशन, सिलने के बाद रेफर

ऋषिकेश में एक प्राइवेट अस्पताल का घिनौना कांड सामने आया है। आरोप है कि डॉक्टरों ने महिला का पेट चीरा पर ऑपरेशन नहीं किया, पेट को सिलने के बाद केस दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया।

ऋषिकेश के एक निजी अस्पताल की घिनौनी करतूत सामने आई है। हॉस्पिटल पर महिला का पेट चीरकर ऑपरेशन नहीं करने एवं पेट बंद करके रेफर करने का मामला सामने आया है। इस मामले में सीएमओ ने जांच बैठा दी है। इस घटना को लेकर शहर में आक्रोश है।

जानकारी के अनुसार, मामला उजागर होने पर अस्पताल प्रबंधन को बुलाकर उनके बयान दर्ज किए और नोटिस देकर दस्तावेज तलब किए हैं। सीएमओ डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से जानकारी मिली थी कि ऋषिकेश में एक अस्पताल में एक महिला का ऑपरेशन होना था, लेकिन पेट खोलकर ऑपरेशन नहीं किया गया। बाद में उसे रेफर कर दिया गया।

तीन जुड़वा बच्चियों को जन्म देकर महिला की मौत वहीं, एक अन्य मामले में दून के एक निजी अस्पताल में तीन बच्चियों को जन्म देने के बाद महिला की मौत हो गई। टिहरी के प्रतापनगर के एक गांव की महिला की चार सितंबर को दून के अस्पताल में मौत हुई, बाद में तीनों बच्चियों को परिजन ले गए। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट अब वायरल हो रही हैं।

सीएमआई अस्पताल के मैनेजर बीसी डिमरी ने बताया कि 36 वर्षीय महिला की दो सितंबर को सिजेरियन डिलीवरी हुई। महिला रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजिस्ट एवं कॉर्डियोलॉजिस्ट की देखरेख में आईसीयू में महिला को भर्ती किया गया और उपचार चला। कई गंभीर दिक्कतें होने के चलते महिला को नहीं बचाया जा सका और चार सितंबर को उनकी मौत हो गई। परिजन उसी रात को तीनों बच्चियों को लेकर चले गए। सीडब्लूसी की टीम भी अस्पताल आई थी, सारी जानकारी उन्हें दे दी गई। अब सोशल मीडिया पर कई पोस्ट चल रही है।