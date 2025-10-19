हरिद्वार में युवती की हत्या कर फूंक डाली लाश, सिर्फ कलाई और पंजे ही बचे; शिनाख्त तक मुश्किल

संक्षेप: हरिद्वार में युवती की अधजली लाश मिलने से हड़कंप मच गया। प्राथमिक जांच में युवती की कहीं और हत्या के बाद शव जलाने की बात सामने आ रही है। फोरेंसिक टीम युवती की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है।

हरिद्वार-नजीबाबाद मार्ग पर एक युवती का अधजला शव मिला। पुलिस के अनुसार, शव के पैरों के पंजे और कलाइयां सुरक्षित हैं। शव इतना जल चुका है कि शिनाख्त तक मुश्किल है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से नमूने एकत्र कर जांच को भेज दिए हैं। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना शनिवार सुबह श्यापुर इलाके की बताई जा रही है। एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने बताया कि शनिवार सुबह पुलिस कंट्रोल रूम को एक युवती का शव मिलने की सूचना मिली। शव श्यामपुर क्षेत्र के गाजीवाली गांव में खाली पड़े एक प्लॉट में पड़ा था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।

इस दौरान क्षेत्रीय निवासी सुधांशु शुक्ला ने पुलिस को बताया कि वह सुबह सवा छह बजे सैर पर निकले थे। इस दौरान उनका पैर किसी चीज टकराया। उन्होंने गौर से देखा तो वह इंसानी पैर था। श्यामपुर थाना प्रभारी मनोज शर्मा ने बताया कि युवती की हत्या कहीं करके शव को यहां जलाए जाने के संकेत मिल रहे हैं।