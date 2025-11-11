उसी के कहने पर कमरे में ले गया, थैले में मिली विवाहिता के हत्यारे का कबूलनामा, बताया क्यों मारा

संक्षेप: खटीमा में विवाहिता की प्लास्टिक बैग में मिली लाश मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने बताया कि विवाहिता उसे देर रात रास्ते में मिली, वह नशे में थी और उसी के कहने पर वह उसे कमरे में ले गया।

उत्तराखंड के खटीमा में सब्जी मंडी रेलवे लाइन की पटरी के पास झाड़ियों में प्लास्टिक के थैले में मिली महिला की लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में खटीमा में किराए पर रह रहे बुलंदशहर यूपी निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपनी महिला मित्र और एक अन्य व्यक्ति की मदद से शव को ठिकाने लगाया था। आरोपी ने बताया कि वह उस रात नशे में थी और उसके कहने पर मैं उसे कमरे में ले गया था।

कोतवाली खटीमा क्षेत्र के सब्जी मंडी के पीछे एक नवंबर की रात रेलवे पटरी के पास झाड़ियों में पीले रंग के एक कट्टे में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। मृतका की पहचान 24 वर्षीय सुनीता पत्नी आनंद तोमर निवासी पकड़िया थाना झनकईया जनपद ऊधमसिंह नगर के रूप में हुई थी। मृतका के पिता की तहरीर पर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

400 सीसीटीवी खंगाले घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कई पुलिस टीमों का गठन कर मामले के खुलासे के निर्देश दिए थे। जांच टीमों ने आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ 400 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में महिला को 30 अक्तूबर को एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा गया। अगले दिन वही व्यक्ति अपने किराए के कमरे में लौटता दिखा। इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उदयवीर शर्मा पुत्र खीमचंद शर्मा निवासी ग्राम ढाकर थाना खुर्जा, जिला बुलंदशहर यूपी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया।