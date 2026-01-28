Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Woman Gang Raped on Pretext of Lift in Car Dropped at Office After Assault in rudrapur uttarakhand
उत्तराखंड में युवती से दरिंदगी, कार में लिफ्ट के बहाने गैंगरेप, वारदात के बाद ऑफिस छोड़ा

उत्तराखंड में युवती से दरिंदगी, कार में लिफ्ट के बहाने गैंगरेप, वारदात के बाद ऑफिस छोड़ा

संक्षेप:

उत्तराखंड में सुबह-सुबह ऑफिस को निकली एक युवती से दरिंदगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने लिफ्ट देने के बहाने गैंगरेप किया। वारदात के बाद वे उसे ऑफिस छोड़ फरार हो गए।

Jan 28, 2026 10:39 am ISTGaurav Kala रुद्रपुर
उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कार में लिफ्ट देने के बहाने दो युवकों ने कथित तौर पर एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। युवती घर से ऑफिस के लिए निकली थी। आरोपियों ने वारदात के बाद उसे ऑफिस छोड़ा और फरार हो गए।

पीड़िता के अनुसार, सुबह करीब साढ़े पांच बजे वह अपने घर से सिडकुल स्थित एक कंपनी में ड्यूटी के लिए निकली थी। रास्ते में टेम्पो न मिलने के कारण वह पैदल ही कंपनी की ओर बढ़ रही थी। इसी दौरान एक कार उसके पास आकर रुकी। कार में सवार दो युवकों ने खुद को मददगार बताते हुए उसे सिडकुल छोड़ने की पेशकश की। मजबूरी में युवती कार में बैठ गई।

विरोध करने पर सुनसान जगह ले गए

आरोप है कि कुछ दूर चलने के बाद एक युवक सामान निकालने का बहाना बनाकर पीछे की सीट पर आकर बैठ गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर दोनों आरोपी कार को सुनसान स्थान पर ले गए, जहां युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। वारदात के बाद आरोपी उसे सिडकुल क्षेत्र में छोड़कर फरार हो गए।

सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान

घटना के बाद सदमे में आई युवती किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी आपबीती बताई। इसके बाद स्वजन उसे लेकर पुलिस थाने पहुंचे, जहां मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान कार की नंबर प्लेट के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। मंगलवार को पुलिस ने एक आरोपी राहुल दास पुत्र पवित्र दास, निवासी रुद्रपुर, मूल निवासी पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार भी आरोपी के कब्जे से बरामद कर ली है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दूसरे आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर सख्त कार्रवाई का दबाव है, वहीं घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

