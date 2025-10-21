Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Woman Files Complaint Against Husband and Father in Law Over Vulgar Behaviour
दिनभर अश्लील हरकतें, पति और ससुर के गंदे काम से परेशान बहू ने उठाया बड़ा कदम

दिनभर अश्लील हरकतें, पति और ससुर के गंदे काम से परेशान बहू ने उठाया बड़ा कदम

संक्षेप: अल्मोड़ा में एक महिला ने पति और ससुर की हरकतों से तंग आकर पुलिस में शिकायत कर दी। महिला का आरोप है कि दोनों उससे मारपीट करते हैं और अश्लील हरकतें करते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Tue, 21 Oct 2025 11:56 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक महिला ने अपने पति और ससुर पर मारपीट, गाली-गलौज और अश्लील हरकतों के गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसे पति और ससुर दोनों से जान और चरित्र का खतरा है।

यह मामला अल्मोड़ा नगर के रानीधारा क्षेत्र का बताया जा रहा है। महिला ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि शुक्रवार को उसका पति शराब के नशे में घर आया और उससे मारपीट करने लगा। उसी दौरान ससुर ने पति का साथ दिया और जबरन उसे छूने की कोशिश की। जब महिला ने विरोध किया तो दोनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

महिला का कहना है कि मारपीट में उसे गंभीर चोटें आई हैं। उसने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। इससे पहले भी पति और ससुर उसके साथ अभद्रता कर चुके हैं। जुलाई में महिला ने इसकी शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पति ने लिखित रूप से माफी मांगी थी, लेकिन फिर भी उत्पीड़न जारी रहा।

कोतवाल योगेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर पति और ससुर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

