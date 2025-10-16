उत्तराखंड की महिला ने NHI से हड़पे 1.50 करोड़, बैंक को भी ठगा; दो साल चला खेल

संक्षेप: उत्तराखंड की एक महिला ने एनएचआई से 1.50 करोड़ हड़प लिए। उसने बैंक को भी ठगा। महिला का खेल दो साल तक चला। पुलिस ने मुंबई की कंपनी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बैंक में बंधक रखी गई भूमि के फर्जी कागजात तैयार कर एनएचएआई से करीब 1.50 करोड़ रुपये का मुआवजा हड़पने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मुंबई की एक कंपनी के प्रतिनिधि की तहरीर पर उत्तराखंड पुलिस ने एक महिला सहित दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।

मामला हरिद्वार टू काशीपुर एनएचआई की जमीन से जुड़ा है। मुंबई के दादर वेस्ट स्थित ‘ओंकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड’ के प्रतिनिधि कल्पेश ओझा ने आईटीआई थाना पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि कंपनी ने 26 जुलाई 2023 को ‘मैसर्स श्री श्याम पल्प एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड’ का ऋण खाता ‘आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड’ से अधिग्रहीत किया था।

इस खाते के अंतर्गत श्याम पल्प एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड ने 15 करोड़ रुपये का ऋण लिया था, जिसके एवज में ग्राम दभौरा एहतमाली स्थित 5.038 हेक्टेयर भूमि को गिरवी रखा गया था। यह भूमि अमित गुप्ता और शशि गुप्ता के संयुक्त नाम पर दर्ज है। ऋण न चुकाने पर यह खाता एनपीए घोषित किया गया और वसूली के लिए विधिक कार्रवाई शुरू की गई।

इसी दौरान पता चला कि बंधक भूमि का कुछ हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा हरिद्वार-काशीपुर राजमार्ग परियोजना के लिए अधिग्रहीत किया गया है। आरोप है कि अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दोनों आरोपियों ने कपटपूर्ण तरीके से स्वयं ले लिया, जबकि संबंधित भूमि के सभी दस्तावेज अब भी बैंक में सुरक्षित हैं। एनएचएआई से उक्त भूमि के बदले अमित गुप्ता और शशि गुप्ता को लगभग 1.50 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।