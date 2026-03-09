उत्तराखंड में बच्चा चोरी के शक में महिला से बेरहमी, पुलिस के सामने पोल से बांधकर लात-घूसें बरसाए
उत्तराखंड के रुद्रपुर में पुलिस के सामने ही महिला से बेरहमी की गई। बच्चा चोरी के शक में लोगों ने महिला को पोल से बांधा और लात-घूसों से जमकर पीटा। पुलिस किसी तरह महिला को बचाकर थाने ले आई।
उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर शहर में बच्चा चोरी के शक में एक महिला से बेरहमी का मामला सामने आया है। आरोप है कि लोगों ने महिला को पकड़कर बिजली के पोल से बांध दिया और उसकी पिटाई कर दी। घटना का वीडियो भी आसपास मौजूद लोगों ने बनाया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह भीड़ को शांत कराया और महिला को छुड़ाकर थाने ले गई। पूछताछ के दौरान महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात सामने आने पर पुलिस ने उसे छोड़ दिया।
घटना ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के ठाकुर नगर की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक रविवार सुबह करीब 11 बजे ठाकुर नगर के मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान एक महिला वहां पहुंची और बच्चों को अपने साथ चलने के लिए कहने लगी। यह देखकर वहां मौजूद बच्चों के माता-पिता और आसपास के लोग सतर्क हो गए। लोगों को महिला की हरकत संदिग्ध लगी और उन्होंने उस पर बच्चा चोरी का शक जताया।
महिला को पोल से बांधा और जमकर पीटा
कुछ ही देर में मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। भीड़ ने महिला को पकड़ लिया और उसे बिजली के पोल से बांध दिया। इसके बाद कई लोगों ने उसे थप्पड़ और लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। घटना के दौरान वहां हंगामे की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि कुछ स्थानीय महिलाएं भी आक्रोश में आ गईं और उन्होंने भी महिला के साथ मारपीट की।
पूछताछ में महिला असामान्य नजर आई
घटना की सूचना मिलने पर ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसएसआई महेश कांडपाल पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान भी कुछ महिलाएं पुलिस के सामने ही महिला को थप्पड़ मारती रहीं। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह लोगों को समझाकर शांत कराया और महिला को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया।
इसके बाद पुलिस महिला को थाने ले आई और उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान महिला की हरकतें असामान्य लगीं। बताया गया कि वह खुद से ही बातें कर रही थी और सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही थी।
सीओ सिटी प्रशांत कुमार ने बताया कि महिला की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं लग रही थी। उन्होंने बताया कि यह महिला पहले भी थाने में हंगामा कर चुकी है। एक बार वह थाने में दीवार पर सिर मारने लगी थी, जिसके चलते पुलिस को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, महिला की मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे फिलहाल छोड़ दिया गया है। साथ ही उसके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह कहां की रहने वाली है और किन परिस्थितियों में वहां पहुंची थी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
