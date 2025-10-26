13 साल से भीख मांग रही थी महिला, पुलिस ने तलाशी ली तो बोरे से निकला खजाना; क्या-क्या मिला

संक्षेप: रुड़की में महिला दिव्यांग भिखारी के पास खजाना मिलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने जब गिनती की तो रकम 1 लाख पार कर गई। इतना ही नहीं 17 किलोग्राम सिक्के भी निकले। महिला 13 साल से यहां भीख मांग रही थी।

पिछले 13 वर्षों से खुले आसमान के नीचे रह रही एक भिखारिन के पास मिले बोरे से एक लाख से अधिक रुपये निकले है। जिसे देख भी लोग हैरान रह गए। रुपये उस समय निकले जब भिखारिन को वहां से हटाया जा रहा था। भिखारिन एक पुराने मकान के बाहर भीख मांगकर वह गुजर बसर कर रही थी। मामले की जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची।

मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का पठानपुरा मोहल्ला एक घनी आबादी वाला इलाका है। यहां के चुंगी नंबर तीन के पास एक पुराने मकान के बाहर पिछले 13 वर्षों से एक अंजान महिला रह रही है। आते जाते लोग इस महिला को भीख में कुछ न कुछ देते रहते है। कुछ लोग खाने पीने का सामान देते थे। महिला मानसिक रूप से दिव्यांग होने की वजह से बोलचाल में भी असमर्थ थी।

मोहल्ले के लोग ही महिला की मदद करते थे। जिस मकान के बाहर महिला रहती थी, शुक्रवार को जब वहां निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए महिला और उसका सामान हटाया गया तो महिला के थैले से अचानक ही रुपये गिर गए। इन रुपयों को देख लोग हैरान रह गए।