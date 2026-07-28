घर लौट रही युवती का अपहरण के बाद गैंगरेप, उत्तराखंड पुलिस ने एनकाउंटर में रेपिस्ट दबोचे
उत्तराखंड पुलिस ने एक दिन पहले ऑफिस से घर लौट रही युवती का अपहरण और गैंगरेप के आरोपियों को एनकाउंटर में दबोचा। एक आरोपी को पैर में गोली लगी है।
उत्तराखंड के रुद्रपुर में युवती का अपहरण कर गैंगरेप करने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इस दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी। बता दें कि बीते रोज सिडकुल क्षेत्र की एक कंपनी में कार्यरत पीड़िता ने तीन अज्ञात युवकों पर अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था।
एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी थीं। एसओजी, तकनीकी और फॉरेंसिक टीमों की मदद से पुलिस ने घटनास्थल, युवती की बरामदगी वाले क्षेत्र में सीसीटीवी खंगाले और संभावित जंगली क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया।
इस दौरान पुलिस को बगवाड़ा क्षेत्र में गुरबाज उर्फ मानू पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम कलकत्ती, गदरपुर, जोगा सिंह पुत्र रंजीत सिंह और रविंदर पुत्र फुम्मन सिंह दोनों निवासी अज्जूवाला, मिलक खानम, रामपुर की सटीक लोकेशन मिली। पुलिस ने जब उनकी घेराबंदी की तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में गुरबाज उर्फ मानु के पैर में गोली लगी, जबकि जोगा और रविंदर को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और सर्विलांस की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई।
वारदात क्या हुई थी
पुलिस के अनुसार, युवती शनिवार को अपनी सहेली और दो युवकों के साथ गदरपुर गई थी। देर रात करीब साढ़े 11 बजे सभी रुद्रपुर लौट रहे थे। आरोप है कि गदरपुर क्षेत्र में बाइक सवार तीन युवक पहुंचे और युवती, उसकी सहेली और दोनों साथियों के साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें धमकाकर अपने कब्जे में ले लिया और जंगल की ओर ले गए। आरोप है कि युवकों ने पहले युवती की सहेली और एक युवक का मोबाइल फोन लेकर उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद दूसरे युवक को भी छोड़ दिया, जबकि उसकी बाइक अपने साथ ले गए।
रेलवे अंडरपास पर बदहवाश मिली थी युवती
आरोपियों पर युवती को जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप है। घटना की जानकारी मिलने पर युवती की सहेली ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल युवती की तलाश शुरू की। रविवार सुबह भूरारानी स्थित निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास के पास झाड़ियों में युवती बदहवास अवस्था में मिली। पुलिस ने उसे बरामद कर मेडिकल परीक्षण कराया। पीड़िता की सहेली की तहरीर पर पुलिस ने तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और घटनास्थल की पुष्टि के साथ आरोपियों की पहचान एवं गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। सीओ विभव सैनी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।
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