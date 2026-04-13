यूसीसी बिल वापस लो; पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले दो मांगें तेज
PM Modi Uttarakhand Visit: पीएम मोदी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए 14 अप्रैल को उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। इससे पहले उत्तराखंड समानता पार्टी ने यूसीसी संशोधन बिल समेत दो मांगों को तेज कर दिया है।
PM Modi Uttarakhand Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को अपने 28वें दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में यह 18वां दौरा होगा। वे दून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे और टिहरी में देश के पहले हजार मेगावाट वाले वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज संयंत्र का लोकार्पण भी करेंगे। उनके उत्तराखंड दौरे से पहले उत्तराखंड समानता पार्टी ने अपनी मांगों को तेज कर दिया है। ऑनलाइन बैठक में पार्टी नेताओं ने यूसीसी संशोधन बिल को तत्काल वापस लेने और विधानसभा परिसीमन में क्षेत्रफल को आधार बनाने की मांग उठाई।
पीएम बनने के बाद 2015 में पहली बार ऋषिकेश पहुंचे थे मोदी
प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 11 सितंबर 2015 को पहली बार ऋषिकेश पहुंचे थे। इसके बाद से वे उत्तराखंड से जुड़े रहे हैं। वे केदारनाथ का पांच बार दौरा कर चुके हैं। उन्होंने बदरीनाथ, मुखबा और आदि कैलास जैसे क्षेत्रों का भी भ्रमण किया है। अपने दौरों के दौरान प्रधानमंत्री ने तीर्थाटन और पर्यटन को नई पहचान दी। आपदा के समय केदारनाथ पहुंचकर सुरक्षित यात्रा का संदेश दिया। आदि कैलास दौरे के बाद वहां श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ी।
शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने में भी उनकी अपील का असर देखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री अब तक 17 बार उत्तराखंड आ चुके हैं और यह 18वां दौरा होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अब तक दो लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं, जिससे राज्य में कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है।
प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां परखीं
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल को प्रस्तावित दून दौरे पर सफल आयोजन को लेकर रविवार को गढ़ी कैंट स्थित जसवंत ग्राउंड एवं मां डाट काली मंदिर तक सड़क मार्ग से स्थलीय निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की तैयारियों की अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध एवं उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित की जाएं, ताकि कार्यक्रम में आने वाले आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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