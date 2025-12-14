बारिश और बर्फबारी बढ़ाएगा सर्दी का सितम! इस राज्य में आज मौसम की चेतावनी
मौसम विभाग का कहना है कि आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली व बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और 3700 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है।
उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर पहाड़ी और मैदानी इलाकों में अलग-अलग देखने को मिल सकता है। राज्य के तीन से चार पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जबकि मैदानी जिलों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। हालांकि पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश से मैदानी इलाकों में सुबह-शाम कोहरा और शीतलहर की संभावना है।
मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि रविवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 3700 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार हैं। यह प्रभाव खासकर ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहने की संभावना है।
आईएमडी के अनुसार, अन्य जिलों में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा और किसी बड़े मौसम व्यवधान की संभावना नहीं है। हालांकि, मैदानी इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे दृश्यता पर आंशिक असर पड़ सकता है। दिन चढ़ने के साथ कोहरा छंटने की संभावना है।
मौसम विभाग का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण हो सकता है, लेकिन इसकी तीव्रता कमजोर रहने की संभावना है। फिलहाल किसी प्रकार की चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया है। आईएमडी ने पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों और ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है, खासकर उन स्थानों पर जहां हल्की बर्फबारी हो सकती है।
Gaurav Kala
