बर्फ से लकदक पहाड़, 40 साल बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते इतनी ठंड, आगे भी चेतावनी

Winter Season: उत्तराखंड की पहाड़ियां दूर-दूर तक बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई हैं। 40 साल बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते इतनी ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने आगे भी चेतावनी जारी की है।

Winter Season: उत्तराखंड में अक्टूबर का पहला हफ्ता मौसम की दृष्टि से ऐतिहासिक साबित हुआ। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी ने पहाड़ों को पूरी तरह सफेद कर दिया है। केदारनाथ, बदरीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली और मुनस्यारी में 40 वर्षों में पहली बार अक्टूबर की शुरुआत में इतनी बर्फ गिरी है। हेमकुंड में आधा फीट बर्फ जमा हुई,यात्रा में फंसे 30 यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। केदारनाथ की पहाड़ियों पर तीन इंच से अधिक बर्फ गिरी है। 13 दिन बाद केदारनाथ धाम में कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे।

तेज हवाओं, बर्फबारी और बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के अनुसार, 8 से 14 अक्टूबर तक राज्य में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना बनी हुई है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में तेज हवाओं (40-50 किमी/घंटा) और बिजली चमकने के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि आज पहाड़ी जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और बौछारें पड़ने की संभावना है।

देहरादून समेत कई शहरों में तापमान 8 डिग्री तक गिरा मैदानी इलाकों में भी ठंड का असर देखने को मिला है। देहरादून, मसूरी और मुक्तेश्वर जैसे क्षेत्रों में तापमान 8°C तक गिर गया। देहरादून में दो दिन लगातार बारिश के कारण शहर का तापमान लगातार घट रहा है। पिछले 48 घंटों के भीतर साढ़े सात डिग्री तक पारा गिरा है। वहीं, रात भी सर्द हो गई। इस सीजन में सोमवार की रात सबसे सर्द रही। अभी तक रात का तापमान 21 से 22 डिग्री तक चल रहा था। सोमवार की रात का देहरादून का तापमान सामान्य से एक डिग्री कम यानी 17.6 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि, अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम यानी 26.5 डिग्री रहा।

केदारनाथ में बर्फबारी, 13 दिन बाद कपाट बंद केदारनाथ धाम सहित हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में दूसरे दिन भी बर्फबारी हुई। सुबह से हो रही बर्फबारी दिनभर रुक-रुककर होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। केदारनाथ में अक्तूबर में ही नवंबर जैसा मौसम दिखाई दिया। हालांकि अभी भी कपाट बंद होने में 13 दिन शेष बचे हैं। मंगलवार को भी केदारनाथ धाम से लगी पहाड़ियों में जोरदार बर्फबारी होती रही। मंदिर परिसर सहित सम्पूर्ण केदारपुरी में रुक-रुककर बर्फबारी हुई। हालांकि अभी मंदिर परिसर और आस-पास के इलाकों में बर्फ जम नहीं रही है किंतु पहाड़ियों में बर्फ की सफेद चादर दिखने लगी है। केदारनाथ की भैरव पहाड़ी से लेकर मेरु-सुमेरु पर्वत और मंदाकिनी नदी से लगी पहाड़ियों के ऊपर 3 इंच से अधिक बर्फ जमा हो गई है। मंगलवार को भी बारिश और बर्फबारी होती रही जिससे मौसम काफी ठंडा हो गया है।

बर्फबारी से हेमकुंड यात्रा में फंसे 30 यात्री बर्फबारी के बाद हेमकुंड यात्रा मार्ग में फंसे 30 यात्रियों को पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। ये लोग बर्फ जमने से अटलाकोटी के पास फंस गए थे। मंगलवार को हेमकुंड साहब में दर्शन कर लौट रहे तीर्थ यात्रियों को बर्फीले मार्ग से पुलिस और एसडीआरएफ ने सकुशल घांघरिया पहुंचाया। हेमकुंड में मंगलवार दिनभर बर्फबारी का दौर जारी रहा।