उत्तराखंड में दो महीने पहले ही गुलाबी ठंड, सुबह-शाम कड़ाके की सर्दी; तापमान 13 डिग्री तक लुढका

Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में दो महीने पहले ही गुलाबी ठंड दिखने लगी है। सुबह-शाम कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सुबह और शाम तापमान में 13 डिग्री तक लुढक गया है।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनSun, 12 Oct 2025 10:44 AM
Uttarakhand Weather: हिमालयी राज्य उत्तराखंड में गुलाबी ठंड दिखने लगी है। सुबह-शाम कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आलम यह है कि दिन और रात के तापमान में 13 डिग्री से ज्यादा का अंतर आ गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से सेहत के प्रति सजग रहने की अपील की है।

राजधानी देहरादून दून में शनिवार को दिनभर धूप निकली। अधिकतम पारा सामान्य से एक डिग्री ज्यादा 30.8 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री तक दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। आगामी एक सप्ताह तक प्रदेशभर में धूप खिली रहेगी।

ठंडा पानी पीने से बचें

वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. कुमार जी कौल के अनुसार, दिन में मौसम गर्म और रात, सुबह एवं शाम को ठंड होने से सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब ठंड हो तो एहतियात बरतें। पंखा चलाने को लेकर एहतियात बरतें।

गुलाबी ठंड क्या है

गुलाबी ठंड एक मौसमीय घटना है जो उत्तर भारत, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पहाड़ी इलाकों में देखा जाता है। इसका असर मुख्य रूप से दिसंबर-जनवरी में दिखता है। गुलाबी ठंड में अत्यधिक ठंडी रातें और सुबह के समय का असामान्य तापमान रहता है। इसे इसलिए “गुलाबी” कहा जाता है क्योंकि सुबह के समय सूरज की पहली किरणों में घास, खेत और पेड़ गुलाबी-लाल रंग में दिखाई देने लगते हैं।

