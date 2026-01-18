Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Winter Season First IMD Alert Heavy Snowfall and Rain Warning Himachal Pradesh Weekly Weather updates
विंटर सीजन में पहला बड़ा अलर्ट, भारी बर्फबारी-बारिश की चेतावनी, 24 जनवरी तक कैसा रहेगा मौसम

विंटर सीजन में पहला बड़ा अलर्ट, भारी बर्फबारी-बारिश की चेतावनी, 24 जनवरी तक कैसा रहेगा मौसम

संक्षेप:

हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश में विंटर सीजन का पहला बड़ा अलर्ट आया है। मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की है। 18 से 24 जनवरी तक कैसा मौसम रहेगा? जानिए

Jan 18, 2026 11:50 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

Himachal Pradesh Weekly Weather: हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश में इस सर्दी के मौसम में पहली बार मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी की है और कहा है कि 23 जनवरी को वेस्टर्न डिस्टरबेंस सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। इससे राज्य के पर्वतीय इलाकों में भारी हिमपात और निचले व मध्य क्षेत्रों में तेज बारिश की आशंका है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मौसम विभाग के मुताबिक यह सिस्टम लंबे समय से जारी ड्राई स्पैल को तोड़ सकता है, जो किसानों और आम लोगों दोनों के लिए राहत और चुनौती साथ लेकर आएगा। विभाग के अनुसार पिछले दो दिनों से सक्रिय वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के ऊंचे क्षेत्रों में रुक-रुक कर बर्फबारी हो रही है। बीती रात लाहौल-स्पीति के कोकसर में हल्का हिमपात दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें:हिमाचल प्रदेश में बदल गया मौसम, इन इलाकों में बर्फबारी, बारिश को लेकर येलो अलर्ट
ये भी पढ़ें:हिमाचल के इस जिले में काम पर रखे जाएंगे रिटायर पटवारी और कानूनगो, कितनी संख्या?
ये भी पढ़ें:हिमाचल सरकार ने उम्रकैदियों की समय से पहले की रिहाई नीति को बदला, अब क्या मानक?

रविवार को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम खराब बना हुआ है। कई इलाकों में घने बादल छाए रहे और धूप नहीं निकली। वहीं, शिमला व आसपास के इलाकों में बादलों के बीच धूप खिली है।

18 से 24 जनवरी तक मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग का पूर्वानुमान बताता है कि 18, 19 और 20 जनवरी को राज्य में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है और साथ ही कुछ क्षेत्रों में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि 21 जनवरी को मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने की उम्मीद है। 22 जनवरी को फिर से बादल बढ़ने और छिटपुट वर्षा-बर्फबारी के संकेत हैं, लेकिन असली असर 23 और 24 जनवरी को दिखने की संभावना है, जब वेस्टर्न डिस्टरबेंस के क्रमिक प्रभाव से कई इलाकों में भारी बारिश और भारी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान सड़कों पर फिसलन, ऊंचे दर्रों के बंद होने और जनजीवन प्रभावित होने का खतरा है। दिलचस्प बात यह है कि जनवरी का आधा महीना बीत जाने के बावजूद शिमला और मनाली में अब तक इस मौसम की पहली बर्फबारी भी नहीं हुई है, जबकि शिमला से सटे प्रसिद्ध हिल स्टेशन कुफरी और नारकंडा से भी बर्फ पूरी तरह गायब है।

मैदानी इलाकों में सूखा, तापमान माइनस में पहुंचा

उधर, राज्य के मैदानी इलाकों में पिछले तीन महीनों से बादल न बरसने के कारण सूखे जैसे हालात बन गए हैं और गेहूं की फसल नमी के अभाव में खराब होने के कगार पर पहुंच गई है। ऐसे में संभावित बारिश को किसान उम्मीद की नजर से देख रहे हैं।

ठंड के प्रकोप की बात करें तो पिछले 24 घंटों में राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे कम न्यूनतम तापमान लाहौल स्पीति जिला के कुकुमसेरी में माइनस 2.5 डिग्री और ताबो में माइनस 0.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बाद बेहद ठंडे इलाकों में बिलासपुर जिले के बरठीं में 1.7, हमीरपुर में 2.1, मनाली में 2.1, ऊना में 2.7, सुंदरनगर में 2.8, पालमपुर में 3.0, धर्मशाला में 3.2, भुंतर में 3.5, सोलन में 3.8, मंडी में 3.9, कांगड़ा में 4.8, बिलासपुर में 5.0, शिमला में 5.5, कुफरी में 5.3, नारकंडा में 3.9, चौपाल में 5.9, जुब्बरहट्टी में 6.2, नाहन में 6.0, कसौली में 7.1, सराहन में 7.7, देहरा गोपीपुर में 8.0, सियोबग में 8.0, पांवटा साहिब में 9.0 और नेरी में 10.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को आने वाले दिनों में सतर्क रहने और यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लेने की सलाह दी है।

रिपोर्ट :यूके शर्मा

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Winter Season Himachal Pradesh Weather Weather News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।