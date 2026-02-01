Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़winter chardham yatra devotees faith grows so many people have visited so far
शीतकालीन चारधाम यात्रा: कपाट बंद फिर भी कम नहीं उत्साह, इतने लोग कर चुके दर्शन

संक्षेप:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शीतकालीन यात्रा का प्रमोशन करने के बाद से चारधाम यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम ने बीते साल उत्तराखंड आकर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने का संदेश दिया था।

Feb 01, 2026 10:11 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
चारधाम के कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन यात्रा को श्रद्धालुओं का अच्छा समर्थन मिल रहा है। पिछले साल शुरू की गई शीतकालीन यात्रा में अबतक 34,140 श्रद्धालु गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के शीतकालीन प्रवास स्थलों पर दर्शन कर चुके हैं। दरअसल चारधामों के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं। इसके बाद भगवान की पूजा उनके शीतकालीन प्रवास स्थलों पर होती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शीतकालीन यात्रा का प्रमोशन करने के बाद से चारधाम यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम ने बीते साल उत्तराखंड आकर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने का संदेश दिया था। ऐसे में अब लगातार दो साल से शीतकालीन यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिख रहा है। शीतकालीन चारधाम यात्रा दिसंबर में शुरू हुई थी। सरकार और होटल एसोसिएशन ने भी श्रद्धालुओं को काफी छूट दी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल उखीमठ पहुंचे थे।

शीतकालीन यात्रा के प्रवास स्थल

आपको बता दें कि बद्रीनाथ से जुड़े ज्योतिर्मठ, केदारनाथ के गद्दीस्थल ऊखीमठ, गंगोत्री का मुखवा और यमुनोत्री का खरसाली देवी-देवीताओं के शीतकालीन यात्रा के प्रवास स्थल हैं। 2024 में ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ 10 मई को हुआ था, जबकि बीते साल 30 अप्रैल से शुरू हुई थी।

सरकार का लक्ष्य

सरकार का लक्ष्य है कि शीतकालीन यात्रा के जरिए देवभूमि का तीर्थाटन और पर्यटन और भी सशक्त किया जाए। इस पहल से रोजगार के नए अवसर तो पैदा होंगे जिससे कई लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Uttarakhand News Uttarakhand

