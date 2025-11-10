50 लाख दहेज न मिलने पर पत्नी का होटल में रेप, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी

संक्षेप: उधमसिंह नगर में एक महिला ने अपने पति पर होटल ले जाकर रेप करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पति दहेज में 50 लाख रुपए न देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है।

उत्तराखंड के काशीपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने पति पर होटल में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने और उसका अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि शादी के कुछ महीनों बाद ही पति ने 50 लाख रुपये दहेज की मांग शुरू कर दी थी। रकम न मिलने पर उसने वीडियो वायरल करने की धमकी दी।

महिला ने बताया कि उसकी शादी 12 फरवरी 2023 को बिलासपुर (रामपुर) निवासी युवक से हुई थी, जो लोगों को विदेश भेजने का काम करता है। शादी के बाद पति ने उसे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया और लगातार पैसों की मांग करता रहा। तंग आकर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पति समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, धमकी और यौन शोषण जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

फंदे से लटका मिला कोलकाता की महिला का शव एक अन्य घटना में रुद्रपुर में संदिग्ध हालात में कोलकाता निवासी एक महिला का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। महिला कुछ महीनों से रुद्रपुर में रहकर सिडकुल की एक कंपनी में काम कर रही थी। बताया जा रहा है कि आत्महत्या से पहले उसने अपने एक दोस्त को फोन कर अपनी जान देने की बात कही थी।