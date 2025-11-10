Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Wife Raped in Hotel for Not Bringing 50 Lakh Dowry in kashipur Threatened with Leaked Obscene Video
50 लाख दहेज न मिलने पर पत्नी का होटल में रेप, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी

50 लाख दहेज न मिलने पर पत्नी का होटल में रेप, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी

संक्षेप: उधमसिंह नगर में एक महिला ने अपने पति पर होटल ले जाकर रेप करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पति दहेज में 50 लाख रुपए न देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है।

Mon, 10 Nov 2025 11:32 AMGaurav Kala उधमसिंह नगर
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के काशीपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने पति पर होटल में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने और उसका अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि शादी के कुछ महीनों बाद ही पति ने 50 लाख रुपये दहेज की मांग शुरू कर दी थी। रकम न मिलने पर उसने वीडियो वायरल करने की धमकी दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महिला ने बताया कि उसकी शादी 12 फरवरी 2023 को बिलासपुर (रामपुर) निवासी युवक से हुई थी, जो लोगों को विदेश भेजने का काम करता है। शादी के बाद पति ने उसे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया और लगातार पैसों की मांग करता रहा। तंग आकर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पति समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, धमकी और यौन शोषण जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:तीन महीने पहले किराए पर कमरा, वहीं बैगों में भरा RDX, 'आतंकी' डॉक्टर के नए राज
ये भी पढ़ें:रेप और गर्भपात; हैप्पी पंजाबी बन पहचान छिपाई, कलमा याद न करने पर पीटता था इरफान
ये भी पढ़ें:ट्रेजरी ऑफिसर बोल रहा हूं, आपकी पेंशन दिलवा दूंगा; रिटायर्ड DSP से लाखों की ठगी

फंदे से लटका मिला कोलकाता की महिला का शव

एक अन्य घटना में रुद्रपुर में संदिग्ध हालात में कोलकाता निवासी एक महिला का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। महिला कुछ महीनों से रुद्रपुर में रहकर सिडकुल की एक कंपनी में काम कर रही थी। बताया जा रहा है कि आत्महत्या से पहले उसने अपने एक दोस्त को फोन कर अपनी जान देने की बात कही थी।

जानकारी के अनुसार, 27 वर्षीय सुचित्रा दास पुत्री सुनील कुमार दास निवासी गगनापुर नदिया, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) कुछ महीने से अपने फूफा शिव कुमार मल्लिक के साथ संजयनगर खेड़ा रुद्रपुर में रह रही थी। तीन-चार दिन पहले ही उसने फुलसुंगा ट्रांजिट कैंप में किराए का कमरा लिया था। रविवार सुबह वह कमरे में साड़ी के फंदे से लटकी मिली। पड़ोसियों ने महिला को नीचे उतारा और जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Rape Uttarakhand News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।