पति की पोल खोलने पत्नी ने पुलिस से मांगे CCTV फुटेज, इनकार करने पर RTI डाली; फिर क्या हुआ
देहरादून में महिला को शक था कि उसका पति उसकी जासूसी करता है। इसे साबित करने के लिए उसने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज मांगे। इनकार करने पर आरटीआई डाल दी।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक महिला ने अपनी पति की पोल खोलने के लिए पुलिस की मदद मांगी। उसने शहर के सीसीटीवी फुटेज मांगे। इनकार करने पर महिला को सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि फिर भी महिला अपील नाकाम रही। पूरा मामला समझते हैं।
दरअसल, महिला को अपने पति पर शक था कि वह उसकी जासूसी करता है। इस शक में महिला ने पति की पोल खोलने के लिए सूचना के अधिकार का सहारा लेना पड़ा। महिला ने अपने पति के कारनामे को साबित करने के लिए पुलिस से घंटाघर से दर्शनलाल चौक की सीसीटीवी फुटेज मांगी। पुलिस के फुटेज देने में असमर्थता जताने पर मामला सूचना आयोग तक भी पहुंचा। हालांकि पुलिस का तकनीकी पक्ष मजबूत पाते हुए सूचना आयुक्त ने महिला की अपील को निरस्त कर दिया।
पति के रवैये से परेशान थी महिला
मामला काफी रोचक है। दून के प्रेमनगर निवासी एक महिला को शक था कि उसका पति उसकी जासूसी करवा रहा है। महिला के अनुसार 13 अक्टूबर 2025 की दोपहर को दर्शन लाल चौक से घंटाघर के बीच पति ने पीछा किया। पीछा करने के साथ-साथ पति उसकी मोबाइल से वीडियो बना रहा था। पति के रवैये से हैरान महिला ने पति से बाद में पूछा तो उसने जासूसी करने से साफ इंकार कर दिया। महिला ने पति के कारनामे को साबित करने के लिए सूचना का अधिकार के तहत सात फरवरी 2026 को देहरादून पुलिस से दर्शन लाल चौक से घंटाघर तक की सीसीटीवी की फुटेज मांगी।
शहर में लगे सीसीटीवी की मदद से पति की पोल खोलना चाहती थी महिला
मालूम हो कि शहर में ट्रैफिक व कानून व्यवस्था से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बड़ी संख्या में सीटीसीटी कैमरे लगाए हैं। उनकी नियमित निगरानी की जाती है। लेकिन, पुलिस ने पुलिस ने मामला पुराना होने की तर्क देते हुए फुटेज देने से इंकार कर दिया। पुलिस के स्तर से सूचना न दिए जाने पर महिला ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। राज्य सूचना आयुक्त कुशला नन्द के इस मामले में पुलिस के लोक सूचना अधिकारी को तलब किया तो नया तथ्य सामने आया।
लोक सूचना अधिकारी ने सूचना आयुक्त को बताया कि शहर के स्मार्ट सिटी के तहत लगे कैमरों की फुटेज का ऑटो-डिलीट सिस्टम 30 दिनों का होता है। चूंकि आवेदन घटना के लगभग चार महीने बाद किया गया था, इसलिए वो फुटेज अब दी ही नहीं जा सकती। सूचना आयुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपीलकर्ता को समझाया कि आरटीआई कानून के तहत केवल वही जानकारी दी जा सकती है, जो विभाग के पास भौतिक या डिजिटल रूप में मौजूद हो। जो फुटेज पहले ही डिलीट हो चुकी है, उसे दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता।
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