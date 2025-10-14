अवैध संबंधों का शक, पत्नी ने स्कूल में शिक्षक पति और महिला टीचर की कर दी धुनाई

अल्मोड़ा के राजकीय इंटर कॉलेज में महिला ने स्कूल पहुंचकर अपने शिक्षक पति और महिला टीचर की धुनाई कर दी। उसने दोनों में अवैध संबंध का शक जताया। जब वो स्कूल पहुंची तो दोनों को साथ बैठे देख उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था।

उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सरकारी स्कूल में उस वक्त हंगामा हो गया जब शिक्षक पति के स्कूल में ही तैनात महिला टीचर के साथ अवैध संबंधों के शक में महिला ने दोनों की पिटाई कर दी। मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

हल्द्वानी के एक गांव निवासी महिला सोमवार को एकाएक विद्यालय पहुंच गई। महिला को शक था कि उसके शिक्षक पति और एक प्रशिक्षु शिक्षिका के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस दौरान महिला ने पति और शिक्षिका को साथ बैठे भी देख लिया। इससे महिला का पारा सातवें आसमान में पहुंच गया।

दोनों की कर दी पिटाई महिला ने आव देखा न ताव, पति की धुनाई कर दी। महिला यहीं नहीं रुकी, पति के बाद प्रशिक्षु शिक्षिका पर हाथ छोड़ दिए। इससे विद्यालय में हंगामा खड़ा हो गया। महिला का कहना था कि उनके दो बच्चे हैं। पति के व्हाट्सएप चेटिंग से उसे अवैध संबंधों का पता चला। उन्होंने इस संबंध में कई बार मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) को शिकायत भी की, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आरोप लगाया कि पति आए दिन उसका मानसिक उत्पीड़न करता है। महिला ने एक बार फिर सीईओ को शिकायत देकर कहा कि उनके पति और प्रशिक्षु शिक्षिका उसके व बच्चों के खिलाफ कोई अनहोनी कर सकते हैं। उन्होंने कार्रवाई की मांग उठाई।

अभिभावकों ने बुलाई बैठक सरकारी स्कूल की इस घटना के बाद अभिभावकों में रोष है। अभिभावकों का कहना है कि इससे विद्यालय का माहौल खराब होगा। बच्चों पर इसका विपरित असर पड़ेगा। स्कूल के पीटीए अध्यक्ष ने कहा कि इस बाबत मंगलवार को बैठक बुलाई गई है। विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।